ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയിൽ ഉറച്ച് സിജെപി; കേന്ദ്രസർക്കാരുമായുള്ള മൂന്നാംഘട്ട ചർച്ച ഇന്ന്
ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആരോപണം
Published : July 25, 2026 at 6:41 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപി (CJP) നടത്തുന്ന സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇന്നും ചർച്ച നടത്തും. വൈകിട്ട് 3.30നാണ് മൂന്നാംഘട്ട ചർച്ച തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിയുടെ രാജി എന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് സിജെപി നേതൃത്വം.
സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് നിർണായകം
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ പി നദ്ദ, ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവർ സിജെപി വക്താക്കളായ സൗരഭ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരുമായി രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിൽ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമായ സംഭവത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക, പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ എടുത്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുക എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ വഴങ്ങിയിട്ടില്ല. പാർട്ടിയും സർക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുമോ അതോ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി രാജി ആവശ്യപ്പെടുമോ എന്നതാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്. രാജിക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചവരെ സർക്കാർ സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സിജെപി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ സിജെപി
ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി എന്ന ആവശ്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലെന്ന് സിജെപി നേതാക്കൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലക്ഷ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ടോ, പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ കൊണ്ടോ മാത്രം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടില്ലെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ നിലപാട്. ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എവിടെയും ഫലം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് ക്രൂരമായി മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത
ദേശീയ തലത്തിൽ നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് വഴിവച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണ് സിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയിൽ സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണി നടത്തണമെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഭരണപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നും വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
നിലവിൽ ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദിർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാന പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലും അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സിജെപിയുടെ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാർലമെൻ്റ് മാർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമെന്നും സിജെപി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ മുംബൈ, ഭോപാൽ, കൊൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എന്താകുമെന്നത് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നിർണായകമാകും.
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