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'ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയേണ്ടത് ദേശീയ ഉത്തരവാദിത്തം'; പ്രതികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി

നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ എത്രയും വേഗം നടത്തുന്നതിനാണ് കേന്ദ്രം മുൻഗണന നൽകിയതെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക് ഭാവി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനായി കാലതാമസമില്ലാതെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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Prime Minister Narendra Modi, Defense Minister Rajnath Singh, Union Home Minister Amit Shah, Union Ministers Nitin Gadkari and JP Nadda and others during the 'Mangal Milan' meeting at GMC Balayogi Auditorium in the Parliament Library Building, in New Delhi, Tuesday, July 21, 2026. (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 7:19 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ്-യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ഉത്തരവാദിക്കൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എൻഡിഎ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിനുശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇതൊരു പൊതു വിഷയമാണെന്നും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മത്സര പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യത സംരക്ഷിക്കാൻ ഏകോപിത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ഭാവിയെ ദോഷമായി ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി)യുടെ ബാനറിൽ പാർലമെൻ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയും തുടർന്നുണ്ടായ സംഘഷത്തിനും ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മോദിയുടെ പ്രതികരണം.

'സർക്കാർ വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം'

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർപേപ്പർ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നയുടനെ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും ഇതിലുൾപ്പെട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. 13 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ജയിലിലടച്ചതായും അതേസമയം, വിവാദം മൂലം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ എത്രയും വേഗം നടത്തുന്നതിനാണ് കേന്ദ്രം മുൻഗണന നൽകിയതെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക് ഭാവി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനായി കാലതാമസമില്ലാതെ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പേപ്പർ ചോർച്ച പുറത്തുവന്നതിനുശേഷം സർക്കാർ വേഗത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉത്തരവാദികളായവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി.

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ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ സംസ്ഥാനമോ ഉൾപ്പെട്ട ഏജൻസിയോ പരിഗണിക്കാതെ, കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ഭാവിയിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സർക്കാരുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പേപ്പർ ചോർച്ച റാക്കറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര കർശനമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ രാജ്യത്തെ ഉന്നത നിയമ വിദഗ്‌ധരോട് ചർച്ച നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാജ്യതലസ്ഥനത്ത് വൻ പ്രതിഷേധം

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിഷയത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പ്രകടനക്കാരും ഡൽഹി പൊലീസും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് ലാത്തിയും കണ്ണീർ വാതകവും ഉപയോഗിച്ചു. ഈ വിവാദം വിദ്യാർഥികളുടെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തവും ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയം പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളിലൊന്നായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

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PM MODI
NEET PAPER LEAKS
DELHI CJP PROTEST LATEST
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PM MODI ON NEET PAPER LEAKS

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