നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ച: 'പ്രധാൻ ഗോ ബാക്ക്' രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭവുമായി സിജെപി; സോനം വാങ്ചുക്കും നിരാഹാര സമരത്തിലേക്ക്
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 'പ്രധാൻ ഗോ ബാക്ക്' രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭവുമായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി
By PTI
Published : June 26, 2026 at 8:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നതിനിടെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ' പ്രധാൻ ഗോ ബാക്ക് ' കാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി . ജൂൺ 28 ഞായറാഴ്ച ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന വൻ പ്രതിഷേധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അണിനിരക്കണമെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദിപ്കെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പ്രശസ്ത സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ സോനം വാങ്ചുക്കും ഞായറാഴ്ച മുതൽ ജന്തർ മന്തറിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ മന്ത്രി തയ്യാറാകുന്നില്ല
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുണ്ടായി ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് അഭിജിത് ദിപ്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പരീക്ഷാ അട്ടിമറികളെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് 20 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കുന്ന മന്ത്രി ഉടൻ രാജിവെക്കണമെന്നും അതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്ര മോദി ഒരു അപ്രാപ്തനായ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്നും ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് മൂലം ജീവനൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ഒന്നിക്കണം
ഡിജിറ്റൽ പരിഹാസ കൂട്ടായ്മയായി തുടങ്ങി പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറിയ സിജെപി, ജൂൺ 20 മുതൽ ജന്തർ മന്തറിൽ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ധർണ്ണ നടത്തിവരികയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിക്കായി ഒന്നിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തണമെന്ന് ദിപ്കെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ അക്രമം; പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം
ജന്തർ മന്തറിൽ സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുന്ന വോളൻ്റിയർമാർക്കും അവർക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്നവർക്കും നേരെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതായി സിജെപി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് ആരോപിച്ചു. ഒരു വോളൻ്റിയർക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. സമരക്കാരെ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കാൻ ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സിജെപി നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മക്കളുടെ ഭാവിക്കായുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തടയരുതെന്ന് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ദിപ്കെ മാതാപിതാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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