ടെലഗ്രാം ആപ്പിന് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം; ഹര്ജിയില് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാന് മാറ്റിവച്ചു
വിവരങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബോട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെസേജിംഗ് ടെലഗ്രാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രം വാദിച്ചു.
By PTI
Published : June 18, 2026 at 5:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ്-യുജി പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ടെലഗ്രാം മെസേജിംഗ് ആപ്പിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണത്തിനെതിരെ ടെലിഗ്രാം നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കായി മാറ്റിവച്ചു. ജസ്റ്റിസ് തേജസ് കരിയ അധ്യക്ഷനായ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം ഉത്തരവ് റിസർവ് ചെയ്തത്.
ജൂൺ 21-ന് നടക്കുന്ന നീറ്റ്-യുജി പുനഃപരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും കോപ്പിയടിയും തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ടെലിഗ്രാമിന് കേന്ദ്രം താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈ നടപടിക്കെതിരെയാണ് ടെലിഗ്രാം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
വാദത്തിനിടെ ആപ്പിനുവേണ്ടി സീനിയർ അഡ്വക്കറ്റ് ധ്രുവ് മേത്തയും കേന്ദ്രസർക്കാരിനുവേണ്ടി അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ. വെങ്കിട്ടരമണിയും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും ഹാജരായി. ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട കോടതി, എഴുതിയ വാദക്കുറിപ്പുകൾ വൈകിട്ട് 7 മണിക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ഇരുകക്ഷികൾക്കും നിർദേശം നൽകി. മെസേജിങ് ആപ്പായ ടെലിഗ്രാമിനെതിരെ കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയാണ് ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് അടിയന്തരമായി വാദം കേട്ട കോടതി, വിശദമായ വാദക്കുറിപ്പുകൾ ലഭിച്ച ശേഷം വിധി പ്രസ്താവിക്കും.
ജൂൺ 21 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ്-യുജി പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ടെലഗ്രാം ആപ്പിലേക്കുള്ള ആക്സസ് താൽക്കാലികമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടിയെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ന്യായീകരിച്ച് കേന്ദ്രം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
വിവരങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബോട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെസേജിംഗ് സംവിധാനം ടെലഗ്രാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രം വാദിച്ചു. ജൂൺ 21 ലെ NEET-UG 2026 പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി മെസേജിങ് ആപ്പിലേക്കുള്ള ആക്സസ് താൽക്കാലികമായി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തോട് മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ ബുധനാഴ്ച ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ടെലഗ്രാമിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി തുഷാർ മേത്ത
ഒരു ടെലഗ്രാം അക്കൗണ്ടിന് 40 ബോട്ടുകൾ വരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പ്രസ്താ വിച്ചു. സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റ് ഇടനിലക്കാരുമായി സർക്കാരിന് പ്രശ്നമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടെലഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലൗഡിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർ അത് തടയുകയും ആരെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്താലും, നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികൾക്ക് യഥാർഥ ഉപയോക്താവിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.
ടെലഗ്രാം പലപ്പോഴും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിവിധ അധികാരപരിധികളിൽ ഈ വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പന കാരണം നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതായും തുഷാർ മേത്ത പരാമർശിച്ചു.
ബോട്ടുകൾ യന്ത്രങ്ങളാണ്. അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഗുണിക്കാൻ കഴിയും. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ടെലഗ്രാമിന് വിവരങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബോട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ചില മനുഷ്യ മേൽനോട്ടത്തോടെ സങ്കീർണമായ നെറ്റ്വർക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയുമെന്ന് നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
പേപ്പർ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് മെയ് 3 ന് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തിയ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി-കം-എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്) അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ്-യുജി മെയ് 12 ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷയുടെ സുതാര്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊണ്ട് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരാന് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിൻ്റെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം പോലും ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ തുടർ കഥയാണ്. ഈ വിഷയം നിലവിൽ സിബിഐയുടെ അന്വേഷണത്തിലാണ്.
Also read:ടെലഗ്രാം വിലക്ക്: അടിയന്തര ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടിസ്, കേസ് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും