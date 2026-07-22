നീറ്റ് വിവാദം: പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറെന്ന് കേന്ദ്രം; ഡൽഹിയിൽ വൻ സംഘർഷം
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ജെ.പി. നഡ്ഡ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഒരുക്കമാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
Published : July 22, 2026 at 9:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ പാർലമെൻ്റിൽ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന സി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച നടത്താനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ ജെ.പി. നഡ്ഡ ആരോപിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ജെ.പി. നഡ്ഡ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഒരുക്കമാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും സർക്കാരിന് കൃത്യമായി അറിയാം. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മുതലെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുൻപ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും നഡ്ഡ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സമരക്കാരുമായി ചർച്ച
നീറ്റ് ക്രമക്കേടിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തർ മന്ദിറിൽ സമരം നടത്തുന്ന സി.ജെ.പി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഴങ്ങി. പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യദിനത്തിൽ സി.ജെ.പി പ്രഖ്യാപിച്ച പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിന് വൻ ജനപങ്കാളിത്തം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സമരക്കാരെ കേന്ദ്രം ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത്. സി.ജെ.പി നേതാക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ, അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയായിരുന്നു. നേതാക്കൾക്ക് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡയെ നേരിൽ കാണാൻ അവസരം നൽകാമെന്ന് സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ ഉറപ്പുനൽകിയതായി സി.ജെ.പി നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ സൗരവ് ദാസിനെയും ദേശീയ വക്താവ് അശുതോഷ് രങ്കയെയും ചർച്ചകൾക്കായി അയക്കുമെന്നും സി.ജെ.പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹിയിൽ സംഘർഷം
കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിന് ശേഷവും ഡൽഹിയിൽ സി.ജെ.പി സമരവേദിക്ക് സമീപം വീണ്ടും സംഘർഷമുണ്ടായി. സൻസദ് മാർഗിന് സമീപമുണ്ടായ കല്ലേറിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു. പ്രദേശത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബന്ധം പൂർണമായും വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ നിന്നും ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് വരുന്ന മേഖലയിലാണ് പൊലീസും സമരക്കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളാണ് രാത്രിയിലും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. വലിയ ആൾക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയ പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും നടത്തി. പ്രധാന സമരവേദിയിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് രാത്രി വൈകിയും സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
നീറ്റ് വിവാദം
രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിരുന്നു. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകിയതിലെ അപാകതകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലും ഉണ്ടായി.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ കോൺഗ്രസും മറ്റ് ഇന്ത്യാ മുന്നണി നേതാക്കളും വിഷയം പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൻ.ടി.എയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി വീണ്ടും നടത്തണമെന്നും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടന്നതെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം. ഇതിനിടയിലാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കുന്നത്. ജന്തർ മന്ദിറിലെ സമരക്കാർക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പും പാർലമെൻ്റിലെ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സന്നദ്ധതയും ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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