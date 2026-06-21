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നീറ്റ് പരീക്ഷാ പിഴവിൽ ബലിയാടാകുന്ന വിദ്യാർഥികള്‍... '48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാല് വിദ്യാർഥി മരണം'; രാജ്യത്താകമാനം 13 മരണങ്ങള്‍

പരീക്ഷ റദ്ദാക്കലിന് ശേഷമുള്ള 38 ദിവസത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് ആകെ 13 നീറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് പരാജയഭീതി മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തത്.

NEET Tamil Nadu Hosur Suicide NEET Re exam Pressure NEET Student Suicides
Representational image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 5:35 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിവാദങ്ങൾക്കും പരീക്ഷാ റദ്ദാക്കലിനും പിന്നാലെ വീണ്ടും രാജ്യത്ത് വിദ്യാർഥികള്‍ ജീവനൊടുക്കി. കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാല് വിദ്യാർഥികളാണ് രാജ്യത്ത് ജീവനൊടുക്കിയത്. നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുടെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദവും പരാജയ ഭീതിയും താങ്ങാനാവാതെ പരീക്ഷയ്‌ക്ക് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുൻപും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഒരു വിദ്യാർഥി മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

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പരീക്ഷ ആരംഭിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഹൊസൂരിലും, പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം ഹൈദരാബാദിലും, ലഖ്‌നൗ, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലും മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. നീറ്റ് പരീക്ഷ റദാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ 38 ദിവസത്തിനിടെ മാത്രം 13 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം മൂലം രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തത്.

"എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ" തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 20-കാരൻ്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ്

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ക്യഷ്‌ണഗിരി ജില്ലയിലുള്ള ഹൊസൂർ ബഗലൂർ റോഡ് സ്വദേശിയായ വെട്രിയാനന്ദം (20) ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ടുമുൻപ് ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ ജീവനൊടുക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കായി തയാറെടുക്കുകയായിരുന്നു വെട്രിയാനന്ദം. "വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തീവ്രമായ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അമ്മയും അച്ഛനും സഹോദരനും ദയവായി എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ," എന്ന് വെട്രിയാനന്ദം തൻ്റെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ച ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം.

ഹൈദരാബാദിൽ 19-കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു

ഹൈദരാബാദിലെ മിയാപൂർ സ്വദേശി സന ഷെയ്ഖ് (19) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനൊടുക്കിയ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിനി. പിതാവ് കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാൽ സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു സന. ഞായറാഴ്‌ച നടക്കാനിരുന്ന പുനഃപരീക്ഷയുടെ കടുത്ത സമ്മർദമാണ് മരണത്തിന് കാരണമായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. "തൻ്റെ മരണത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല" എന്ന് സന എഴുതിയ കുറിപ്പ് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ധർമ്മപുരി, സേലം, കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ വിദ്യാർഥിനികൾ ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു.

യുപിയിലും ഖാസിയാബാദിലും...

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖാസിയാബാദിൽ ജതിൻ കുമാർ (22) എന്ന യുവാവും ലഖ്‌നൗവിൽ 17 വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയും നീറ്റ് സമ്മർദ്ദം മൂലം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു. ലഖ്‌നൗവിലെ പെൺകുട്ടി മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും, എന്നാൽ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കടുത്ത വിഷാദത്തിലായിരുന്നെന്നും കുടുംബം പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (NTA) നടത്തിയ നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയും സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്‌ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കൂട്ട ആത്മഹത്യകൾ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

NEET
TAMIL NADU HOSUR SUICIDE
NEET RE EXAM PRESSURE
NEET STUDENT SUICIDES
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