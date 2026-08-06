നീറ്റ് പരീക്ഷാ രീതി മാറുന്നു; ജെ.ഇ.ഇ മാതൃകയിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാക്കാൻ കേന്ദ്രം, ഹർജികൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ
ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ (NTA) ഘടനാപരമായ മാറ്റം, പരീക്ഷാ രീതികളിലെ പരിഷ്കരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജികൾ എത്തിയത്
Published : August 6, 2026 at 7:09 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റിൻ്റെ (NEET) പരീക്ഷാ രീതിയിൽ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. പരീക്ഷാ രീതിയിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ ഇന്നുണ്ടായേക്കും.
ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ (NTA) ഘടനാപരമായ മാറ്റം, പരീക്ഷാ രീതികളിലെ പരിഷ്കരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജികൾ എത്തിയത്. ജസ്റ്റിസ് പി.എസ് നരസിംഹ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ, നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി എൻ.ടി.എ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് പരീക്ഷാ രീതി മാറ്റുന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത്.
കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയാക്കാൻ നീക്കം
നിലവിൽ പേപ്പറും പെന്നും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒ.എം.ആർ (OMR) രീതിയിലാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഇതിന് പകരം പൂർണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷയാക്കി മാറ്റാനാണ് പ്രധാനമായും ആലോചിക്കുന്നത്. എൻ.ടി.എ നിലവിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളിൽ നീറ്റ് മാത്രമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്തത്. സി.യു.ഇ.ടി (CUET), ജെ.ഇ.ഇ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ വഴിയാണ് നടത്തുന്നത്. നീറ്റും ഇതേ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോരുന്നത് തടയാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ജെ.ഇ.ഇ മാതൃകയിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ
ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (JEE) ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻജിനിയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ മാതൃകയിൽ നീറ്റും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷ ഒറ്റത്തവണയായി നടത്തുമ്പോൾ ചോദ്യപേപ്പർ ചോരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതിനാലാണ് ജെ.ഇ.ഇ മാതൃകയിൽ മെയിൻ, അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പിന്നാലെ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനും പരിഹാരം കാണാനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും പരീക്ഷാ രീതി മാറ്റുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുക. അടുത്ത വർഷം മെയ് മാസത്തിലാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ വീണ്ടും നടക്കാൻ പോകുന്നത്.
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അതിനുമുൻപായി പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക തീരുമാനവും വിജ്ഞാപനവും പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് എൻ.ടി.എ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതാധികാര സമിതി നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക. ഇതിനുപുറമെ, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവുമായി വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ എൻ.ടി.എ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമെടുക്കൂ. എന്തായാലും അടുത്ത തവണ പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള പരീക്ഷാ രീതി ആയിരിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ നിലപാട് നിർണായകമാണ്.
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