നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകളിൽ ജീവനൊടുക്കിയ വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
തങ്ങളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്താത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യവും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By PTI
Published : August 1, 2026 at 8:19 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശനിയാഴ്ച സന്ദർശിച്ചു. തങ്ങളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്താത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തങ്ങളുടെ മകനെയോ മകളെയോ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഃഖിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വേദനാജനകമായ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് ജീവനൊടുക്കി വിദ്യാർഥികളുടെ ബന്ധുക്കളുമായി മാമല്ലപുരത്ത് സംസാരിക്കവെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു
നഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ ജീവിതത്തിന് പിന്നിലും ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത വേദന പേറുന്ന ഒരു കുടുംബവും തകർന്നടിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമേറിയ ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ചോർന്ന ചോദ്യപേപ്പറുകൾ, റദ്ദാക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷകൾ എന്നീ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു. ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് തകർന്നത് വർഷങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ്. എന്നിട്ടും തങ്ങളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്താത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
Nothing is more painful than seeing a parent grieve their child.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 1, 2026
Behind every young life lost is a family carrying pain that will never leave them - and serious questions about a broken education system.
Leaked papers. Cancelled exams. Years of preparation destroyed overnight.… pic.twitter.com/nzQE61zP14
നീറ്റിൽ പൊലിഞ്ഞ ജീവനുകൾ
നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും ക്രമക്കേടുകളും തകർത്ത് കവർന്നെടുത്തത് വിദ്യാർഥികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല. അവരിൽ ചിലരുടെ ജീവിതം കൂടിയാണ്. തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ വിവരം അനുസരിച്ച് കോയമ്പത്തൂർ, ധർമ്മപുരി, കൃഷ്ണഗിരി, സേലം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.
കൊയമ്പത്തൂരിൽ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിൽ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത 19 വയസുകാരി അനുകീർത്തനയുടെ മരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊലിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് തവണ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയ അനുകീർത്തനക്ക് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതോടെ ആശങ്ക കൂടി. വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വരുമോയെന്ന ഭീതിയിലും ആശങ്കയിലുമാണ് പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് വിവരം.
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കൃഷ്ണഗിരിയിൽ മൂന്ന് വർഷമായി നീറ്റിനായി തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്ന 20 വയസ്സുകാരനായ വിദ്യാർത്ഥി വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വന്നതിലെ ആശങ്കയും മനോവിഷമവും കാരണം പുനഃപരീക്ഷക്ക് മുമ്പ് ആത്മഹത്യ ചെയതു. ധർമ്മപുരിയിൽ 19 വയസുകാരിയായ വിദ്യാർഥിനിയും പരീക്ഷ സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു.
തമിഴ് നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളെ ചൊല്ലി വിദ്യാർഥികൾ ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു. ഉത്തർ പ്രദേിലെ റിതിക് മിശ്ര, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അങ്കിത സാങ്ലെ തുടങ്ങിയ മറ്റ് വിദ്യാർഥികളും നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകളിൽ ജീവന് പൊലിഞ്ഞവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
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