'നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കണം'; കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദേശവുമായി സുപ്രീംകോടതി
എൻടിഎ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കണമെന്നും സുഗമമായ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിന് സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : August 19, 2026 at 3:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയിലെ (എൻടിഎ) പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി. രാധാകൃഷ്ണൻ പാനലിൻ്റെയും നന്ദൻ നിലേകനി കമ്മിറ്റിയുടെയും ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും കോടതി കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു.
ജസ്റ്റിസുമാരായ പിഎസ് നരസിംഹ, അലോക് ആരാധെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. എൻടിഎ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കണമെന്നും സുഗമമായ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിന് സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. നീറ്റ്-യുജി ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി.
പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ഡാറ്റാ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, എൻടിഎയുടെ ഘടന, പ്രവർത്തനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ശുപാർശകൾ നൽകുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഏഴംഗ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായി ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ നിലേകനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഉന്നതാധികാര ടാസ്ക് ഫോഴ്സും സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു.
ഇത് ഒരു സിസ്റ്റാമാറ്റിക്ക് പ്രശ്നമാണെന്നും സ്ഥാപനവത്ക്കരണം ആവശയയമാണെന്നും കമ്മിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എൻടിഎ ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. "പരീക്ഷയുടെ സുരക്ഷയും സമഗ്രതയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് എഐ, ബ്ലേക്ക് ചെയിൻ പോലുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും" ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
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രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ അച്ചടിക്കുന്നത് മുതൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എന്ന നടപടികളെ കുറിച്ച് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ചോദ്യബാങ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നിരവധി മോഡറേറ്റർമാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ചോദ്യപേപ്പറിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിപുലമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു. പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ സിസിടിവി ക്യാമറകളിലും സിഐഎസ്എഫിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലും പ്രത്യേക തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട പ്രിൻ്ററുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തുഷാർ മേത്ത വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസ് അകമ്പടിയിലും ജിപിഎസ് ട്രാക്കിങ്ങിലൂടോയും ചോദ്യപേപ്പറുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ശേഷം പ്രത്യേക ബാങ്ക് സ്ട്രോങ് റൂമുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരീക്ഷാ ദിവസം, ഒരു സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും സുരക്ഷയോടെ അവ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും തുറക്കുക. എല്ലാം വീഡിയോയിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, മേത്ത വിവരിച്ച സുരക്ഷാ നടപടികൾ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി ഇതിനകം പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സ്ഥാപനം കാലക്രമേണ എങ്ങനെ വൈദഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ (യുപിഎസ്സി) ഉദാഹരണവും ബെഞ്ച് വിവരിച്ചു.
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (എഫ്ഐഎംഎ) യ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ തൻവി ദുബെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. എൻടിഎയെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്താൻ ശക്തവും സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ളതുമായ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
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