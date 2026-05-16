നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുമെന്ന ആശങ്ക; രാജസ്ഥാനിൽ വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി

കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ നന്നായി ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതുകയും മികച്ച വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന വിദ്യാർഥിയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്

Pradeep Meghwal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 11:36 AM IST

ജയ്പൂർ: മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയെയും പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്ന വാർത്തകളെയും തുടർന്നുണ്ടായ കടുത്ത മാനസികസമ്മർദത്തെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി. ഡോക്ടറാകണമെന്ന സ്വപ്നവുമായി രാജസ്ഥാനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നഗരമായ സിക്കറിൽ കോച്ചിങ്ങിനെത്തിയ വിദ്യാർഥിയാണ് വാടകമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ നന്നായി ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതുകയും മികച്ച വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന വിദ്യാർഥിയാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യതയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളാണ് ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ കൂടി ജീവനെടുക്കാൻ കാരണമായതെന്ന കടുത്ത വിമർശനവും ഇതോടെ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നത് സഹോദരിമാർ
ജുൻജുനു ജില്ലയിലെ ഗുഢ ഗൗഡ്ജി മേഖലയിലെ കനിക കി ധാനി ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള രാജേഷ് കുമാർ മേഘ്‌വാളിൻ്റെ മകൻ പ്രദീപ് മേഘ്‌വാൾ ആണ് മരിച്ചത്. പ്രദീപിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷാശ്രമമായിരുന്നു ഇത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള കഠിനമായ തയാറെടുപ്പുകൾക്കായി തൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാർക്കൊപ്പം സിക്കറിലെ ജൽധാരി നഗറിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു പ്രദീപ്.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.30നായിരുന്നു നാടിനെ ഒന്നാകെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഈ സമയം പ്രദീപിൻ്റെ ഒരു സഹോദരി കോച്ചിങ് സെൻ്ററിലും മൂത്ത സഹോദരി വാടകവീട്ടിലെ മറ്റൊരു മുറിയിലുമായിരുന്നു. ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രദീപിനെ കാണാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അന്വേഷിച്ചെത്തിയ മൂത്ത സഹോദരിയാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത്.

തുടർന്ന് ഇവർ ഉടൻ തന്നെ വാടകക്കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉടമയെയും പൊലീസിനെയും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കെട്ടിട ഉടമയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നിർദേശപ്രകാരം പ്രദീപിനെ താഴെയിറക്കി ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

വില്ലനായത് പരീക്ഷാനടത്തിപ്പിലെ അനിശ്ചിതത്വം
ഇത്തവണ നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ പ്രദീപ് മികച്ച വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതായും ഇതിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്നതായും കുടുംബാംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷയിൽ 650 മാർക്കോളം വിദ്യാർഥിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നത് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിരുന്നെന്ന് പ്രദീപിൻ്റെ പിതാവ് രാജേഷ് കുമാർ മേഘ്‌വാൾ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന വിവാദങ്ങളും പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്ന തരത്തിൽ പുറത്തുവന്ന വാർത്തകളും പ്രദീപിനെ മാനസികമായി വല്ലാതെ തളർത്തിയിരുന്നതായി കുടുംബം പറയുന്നു.

തൻ്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥി. മകൻ്റെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇതിനോടകം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കുടുംബം ചെലവാക്കിയത്. രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടും വിദ്യാർഥിക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ. മികച്ച മാർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ തുടർന്നതോടെ കടുത്ത നിരാശയിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്കും വിദ്യാർഥി വീഴുകയായിരുന്നെന്നും പിതാവ് പോലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചു.

അധികൃതർക്കെതിരെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ്
രാജസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് കടുത്ത ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ നിരന്തരമായ ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത മാനസികസമ്മർദമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സുപ്രധാനമായ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കുന്നതും ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോരുന്നതും വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നുവെന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് സിക്കറിലുണ്ടായ ദാരുണസംഭവം. നാടിൻ്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളാകേണ്ട വിദ്യാർഥികളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ക്രമക്കേടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ എത്രയും വേഗം കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ സമയബന്ധിതമായി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിക്കറിലെ ഉദ്യോഗ് നഗർ എസ്എച്ച്ഒ രാജേഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മരണത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രദീപിൻ്റെ മൃതദേഹം നിലവിൽ സിക്കറിലെ എസ് കെ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കും ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ 'ദിശ' ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ: 104, 1056.

