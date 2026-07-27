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"നിങ്ങൾ എല്ലാം ത്യജിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു", നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയിൽ 11 മാർക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ 19-കാരി ജീവനൊടുക്കി

ഡോക്ടറാകാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന പരീക്ഷയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കടുത്ത മാനസികവിഷമത്തിലാണ് പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് പൊലീസ്

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അങ്കിത (File, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 11:03 AM IST

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മുംബൈ: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയില്‍ മാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ 19 വയസുകാരി ജീവനൊടുക്കി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹല്യാനഗർ ജില്ലയിലെ കർജത് താലൂക്കിൽപ്പെട്ട ജലാല്പൂർ സ്വദേശിനി അങ്കിത സങ്ലെ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം സ്വന്തം വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചത്. ഡോക്ടറാകാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന പരീക്ഷയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കടുത്ത മാനസികവിഷമത്തിലാണ് പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

11 മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസം

മെയ് 3-ന് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ജൂൺ 21-ന് നടന്ന പുനഃപരീക്ഷയിലും അങ്കിത പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 300-ലധികം മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അങ്കിതയ്ക്ക് പരീക്ഷാ ഫലം വന്നപ്പോൾ ലഭിച്ചത് 166 മാർക്ക് മാത്രമാണ്. പരീക്ഷ പാസാകാനുള്ള കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് 177 ആയിരുന്നു. കട്ട് ഓഫിന് വെറും 11 മാർക്ക് മാത്രം കുറഞ്ഞതോടെ പെൺകുട്ടി കടുത്ത നിരാശയിലാവുകയായിരുന്നു.

സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്ത ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരനോടും മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറിപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. "നിങ്ങൾ എനിക്കായി എല്ലാം ത്യജിച്ചു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല, ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർഥി മാത്രമാണ്. ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. എൻ്റെ മരണത്തിന് മാതാപിതാക്കളോ സഹോദരനോ ഉത്തരവാദികളല്ല..." എന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയ കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

സംഭവസമയത്ത് അങ്കിതയുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരനും അഷാഢി ഏകാദശി ദർശനത്തിനായി പംഢർപൂരിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ ഫോണിൽ കിട്ടാതായതോടെ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വീട്ടിലെ ഫാനിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ അപാകതകൾക്കെതിരെയും പേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്കുമെതിരെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ദാരുണ സംഭവം.

പരീക്ഷയിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർത്തതെന്നും ഇതിനു ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും എൻസിപി (ശരദ് പവാർ വിഭാഗം) നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച പെൺകുട്ടിയുടെ വസതി സന്ദർശിച്ച എം.പി. നിലേഷ് ലങ്കെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ചയിലും ക്രമക്കേടുകളിലും ഉൾപ്പെട്ട കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജീവനൊടുക്കിയ വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ്‌ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയം താൻ ഉന്നയിക്കുമെന്നും എം.പി വ്യക്തമാക്കി. നീറ്റ്-യു.ജി പുനഃപരീക്ഷയിലെ അപാകതകൾ കാരണം കുട്ടികളുടെ ഭാവി തകരുകയാണെന്നും ഇതിൻ്റെ പൂർണ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം സർക്കാരിനാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരാജയം"

രാജ്യത്തുടനീളം നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കാരണം വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് ലങ്കെ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ 23 വിദ്യാർഥികളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും അങ്കിതയുടെ മരണം കേവലം ഒരു വ്യക്തിഗത നിരാശയുടെ ഫലമല്ലെന്നും മറിച്ച് രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ദാരുണമായ പരാജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആദ്യ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്തുവന്ന ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം അങ്കിതയ്ക്ക് 350-ഓളം മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ 21-ന് നടന്ന പുനഃപരീക്ഷയുടെ ഫലം വന്നപ്പോൾ ലഭിച്ചത് 166 മാർക്ക് മാത്രമാണ്. ഇതോടെയാണ് അങ്കിതയുടെ ഡോക്ടറാകാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയേറ്റതും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലായതും.

"മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി സർക്കാർ"

"ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിന് സർക്കാരും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുമാണ് ഉത്തരവാദികൾ. വിദ്യാർഥികളുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവർക്കെതിരെ നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുക്കണം. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി വച്ച് കളിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മാപ്പ് നൽകരുത്," നിലേഷ് ലങ്കെ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി കർജത് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹനുമാൻ ഗെയ്ക്‌വാദ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ സുതാര്യതയും വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: പരീക്ഷകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ല. മാനസിക സമ്മർദ്ദമോ വിഷാദമോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സഹായം തേടുക. 1800-599-0019, 14416 അല്ലെങ്കിൽ 1800 891 4416, 1056 (ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ)

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