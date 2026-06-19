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നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി; ലഖ്‌നൗവിൽ വിദ്യാർഥിനി ജീവനൊടുക്കി

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ 'ദിശ' ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ: 104, 1056.

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Representational Image (IANS)
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By PTI

Published : June 19, 2026 at 12:37 PM IST

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ലഖ്‌നൗ: നീറ്റ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിലെ മനോവിഷമത്തെ തുടർന്ന് പതിനേഴുകാരി ജീവനൊടുക്കി. ജൂൺ 21ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്ന സുഹാനി യാദവ് ആണ് മരിച്ചത്. ലഖ്‌നൗവിലെ വീട്ടിൽ ഫാനിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

ബസാർ ഖാല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ബ്രിജേഷ് സിങ് ആണ് മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പെൺകുട്ടി കടുംകൈ ചെയ്തതെന്നും സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പുകളൊന്നും കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബിഹാറിലെ പട്ന സ്വദേശികളായ കുടുംബം ലഖ്‌നൗവിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് റെയിൽവേയിൽ ട്രാവലിങ് ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ ആയി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്.

മനോവിഷമത്തിന് കാരണം
മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയിൽ സുഹാനി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നതായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടാനാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു വിദ്യാർഥിനി. എന്നാൽ, ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ പെൺകുട്ടി കടുത്ത വിഷാദത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

രണ്ടുനാലു ദിവസത്തോളം കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്ന സുഹാനി പിന്നീട് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷയുടെ സമ്മർദം പെൺകുട്ടിയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.

നീറ്റ് പരീക്ഷയും വിവാദങ്ങളും
രാജ്യത്തുടനീളം ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളാണ് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനായി നീറ്റ് പരീക്ഷയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന 2026ലെ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയും നടന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സിബിഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് ജൂൺ 21ന് പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ നടപടി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളെയാണ് മാനസികമായി തളർത്തിയത്. മാസങ്ങൾ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ പരീക്ഷയെഴുതിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വീണ്ടും പരീക്ഷയെഴുതേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

മാനസിക സമ്മർദം വർധിക്കുന്നു
മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന മാനസിക സമ്മർദങ്ങളുടെ നേർചിത്രമാണ് ലഖ്‌നൗവിലെ ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ പാളിച്ചകൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെയും ജീവനെയും എത്രത്തോളം അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൂടിയാണിത്. സുഹാനിയുടെ മരണത്തോടെ നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ്.

സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ മാനസിക പിന്തുണ നൽകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്ന നിർദേശവും വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷകളിലെ പരാജയമോ കാലതാമസമോ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമല്ലെന്ന ബോധവത്‌കരണം അനിവാര്യമാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ 'ദിശ' ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ: 104, 1056.

Also read: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുടെ വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പർ; റാക്കറ്റിനെ വീഴ്ത്തി ഭിൽവാര പൊലീസ്, 19 വയസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

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