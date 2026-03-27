ഡോക്ടറാകാൻ മോഹിച്ച് പഠിക്കാനിറങ്ങി, ഒടുവിൽ തീവ്രവാദ വലയിൽ; ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ തീവ്രവാദ പ്രചാരണം, ബിഹാർ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

ഷാദ്‌മാൻ ദിൽകാഷിനെ പട്‌നയിൽനിന്നാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ബെനെക്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഫിദായിൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിട്ടു. വിജയവാഡയിൽ പിടിയിലായ തീവ്രവാദ സംഘവുമായി ഇയാൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്.

Shadman Dilkash
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 27, 2026 at 1:57 PM IST

അമരാവതി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌ത ബിഹാർ സ്വദേശിയായ നീറ്റ് ഉദ്യോഗാർഥി അറസ്റ്റിൽ. ഷാദ്‌മാൻ ദിൽകാഷ് എന്ന യുവാവിനെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക സംഘം പട്‌നയിൽനിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

ഡോക്ടറാകാൻ മോഹിച്ച് പഠാനിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥിയാണ് തീവ്രവാദ വലയിലായത്. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഷാദ്‌മാൻ രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തീവ്രവാദ ചിന്താഗതികളിൽ ആകൃഷ്ടനായത്. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന അധ്യാപകരാണ് ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ. എന്നാൽ ഇവരുടെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കാതെ ഓൺലൈനിലെ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുകയായിരുന്നു ഷാദ്‌മാനെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ്

ഷാദ്‌മാൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗൻ്റിലൂടെയും മറ്റ് സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയുമാണ് ഇയാൾ ആശയപ്രചാരണം നടത്തിയത്. പ്രകോപനപരമായ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ യുവാക്കളെ സ്വാധീനിക്കാനും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ബെനെക്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയുമായി ഇയാൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്.

ഈ ഗ്രൂപ്പ് വഴി കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതികളുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആളുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. ഖിലാഫത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടത്തിയ ഇയാൾ ഫിദായിൻ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. തികച്ചും പ്രകോപനപരവും രാജ്യവിരുദ്ധവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളാണ് ഷാദ്‌മാൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

നിർണായക തെളിവുകളും റിമാൻഡും

സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം പട്‌നയിലെത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലാപ്‌ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു.

രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഉപകരണങ്ങളിലുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. പട്‌നയിലെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ട്രാൻസിറ്റ് വാറൻ്റ് വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് പ്രതിയെ വിജയവാഡയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വിജയവാഡ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ അടുത്ത മാസം ആറുവരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു. നിലവിൽ രാജമഹേന്ദ്രവരം സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് ഷാദ്‌മാൻ ഉള്ളത്. ഇതിനിടെ അഭിഭാഷകൻ്റെ ഫോണിലൂടെ അമ്മായിയുമായി സംസാരിച്ച ഷാദ്‌മാൻ താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന രംഗങ്ങൾക്കും കോടതിവളപ്പ് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചു.

തുടർനടപടികളും ജാഗ്രതയും

യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ വിജയവാഡയിൽനിന്ന് അടുത്തിടെ മൂന്നുപേരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് സെൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുള്ള ഷെരീഫ്, മിർസ സൊഹൈൽ ബേഗ്, മുഹമ്മദ് ഡാനിഷ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. അൽ മാലിക് ഇസ്‌ലാമിക് യൂത്ത് എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന രൂപീകരിച്ച് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.

ഈ കേസിലെ തുടരന്വേഷണമാണ് ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ഷാദ്‌മാൻ്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഓൺലൈനിലെ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ യുവാക്കളെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കേസ്. വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ബോധവത്‌കരണം നടത്തണമെന്നും കർശനമായ നിരീക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

Also Read:യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർബന്ധിത ജിഹാദി പരിശീലനം; വിദേശ ഹാൻഡ്‌ലർമാരുടെ ചതിക്കുഴി വെളിപ്പെടുത്തി കൗണ്ടർ ഇന്‍റലിജൻസ് സെൽ

