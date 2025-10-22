നീരജ് ചോപ്ര ഇനി മുതൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ; സല്യൂട്ടടിച്ച് രാജ്യം
കായിക മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് താരത്തിന് ഓണററി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ പദവി നൽകിയത്.
Published : October 22, 2025 at 7:04 PM IST|
Updated : October 22, 2025 at 8:46 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണ മെഡൽ ജേതവായ ജാവലിൻ ത്രോ താരം നീരജ് ചോപ്രയെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഓണററി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ പദവി നൽകി ആദരിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്, കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ബഹുമതി കൈമാറിയത്.
നീരജ് ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. കായിക മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് താരത്തിന് ആർമിയിൽ ഓണററി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ പദവി നൽകിയത്. ഈ അഭിമാന നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നീരജ് ചോപ്രയുടെ കുടുംബവും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
അതേസമയം, 2025 ഏപ്രിൽ 16ന് പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു ചോപ്രക്ക് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ഓണററി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ പദവി നൽകിയതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് ആർമിയിൽ നായക് സുബേദാർ റാങ്കിൽ ജൂനിയർ കമ്മിഷൻഡ് ഓഫിസറായി നിയമിതനായ നീരജിന് പിന്നീട് 2024 ൽ സുബേദാർ മേജറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.
2020 ലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ പുരുഷൻമാരുടെ ജാവലിൻ ത്രോ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കായി ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പിക് സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ ജേതാവ് കൂടിയാണ് നീരജ് ചോപ്ര. 2018 ൽ അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ച നീരജിന് 2021ൽ ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരവും 2022 ൽ പദ്മശ്രീയും നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചു. 2022 ജനുവരിയിൽ രജ്പുത്താന റൈഫിൾസ് ചോപ്രയെ പരം വിശിഷ്ട് സേവാ മെഡൽ നൽകി ആദരിച്ചു.
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh today conferred the Honorary rank of Lt Col in #TerritorialArmy upon @Olympics champion @Neeraj_chopra1 during a pipping ceremony at South Block, New Delhi.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 22, 2025
Shri Rajnath Singh hailed Lt Col (Hony) Neeraj Chopra as an epitome of perseverance,… pic.twitter.com/qubsh97xxc
ചോപ്രയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
- ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ്: 2020 ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടി. 2024 ൽ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി.
- ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: 2023-ൽ ബുഡാപെസ്റ്റിൽ നടന്ന ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ് മെഡൽ നേടിക്കൊണ്ട് അത്ലറ്റിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ലോക ചാമ്പ്യനായി.
- ഡയമണ്ട് ലീഗ്: 2022 ൽ ഡയമണ്ട് ലീഗ് ട്രോഫി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ.
- ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്: 2018, 2023 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും 2018 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും സ്വർണ മെഡൽ നേടി.
- ലോക ജൂനിയർ റെക്കോഡ്: 2016 ൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ലോക ജൂനിയർ റെക്കോർഡ്. അത്ലറ്റിക്സിൽ ലോക റെക്കോഡ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് കൂടിയാണ് നീരജ് ചോപ്ര.
