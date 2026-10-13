നെടുമ്പാശ്ശേരി അപകടം: പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും നടക്കില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
പ്രതിയെ ദുർഗുണ പരിപാലന ശാലയിലേക്ക് അയച്ചത് പൊലീസല്ലെന്നും ജയിൽ നിയമം അനുസരിച്ച് കോടതിയുടെ തീരുമാനമാണെന്നും ആഭ്യന്തരമന്തി.
Published : October 13, 2026 at 12:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ മിനികൂപ്പർ ഇടിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി സുഹൈൽ സജീവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും നടക്കില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. പ്രതിക്ക് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
നിയമത്തിൻ്റെ പഴുതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല
പ്രതിയെ ദുർഗുണ പരിപാലന ശാലയിലേക്ക് അയച്ചത് പൊലീസല്ലെന്നും ജയിൽ നിയമം അനുസരിച്ച് കോടതിയുടെ തീരുമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 21 വയസുവരെയുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് കോടതിയാണ്. പൊലീസ് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ കോടതി സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട് റിമാൻഡ് ചെയ്യും. നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് ദുർഗുണ പരിപാലന ശാലയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരും. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ ശിക്ഷയും പ്രതിക്ക് ചുമത്താനുള്ള നടപടികളാണ് കേരള പൊലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും സർക്കാരും പൊലീസും ശക്തമായ നിയമനടപടികളുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. കുടുംബങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു പഴുതിലൂടെയും പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കില്ല. തൻ്റെ ജില്ലയിൽ പെട്ട ആളാണ് പ്രതിയെങ്കിലും തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പെട്ടയാളല്ല. ഉന്നത നേതാക്കൾ ഇടപെടുമെന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. ആരെയും ഇടപെടുത്താൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അനുവദിക്കില്ല. പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങൾക്കും സർക്കാരോ പൊലീസോ കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൂടുതൽ അന്വേഷണം
നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന മിനികൂപ്പർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് മൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത്. വയനാട് സ്വദേശി ദേവിക, പാലക്കാട് സ്വദേശി ഗോപിക, കർണാടക സ്വദേശി ഇജാസ് എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിന് പിന്നിൽ കാർ വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. കേസിൽ പ്രതിയായ സുഹൈൽ സജീവ് നിലവിൽ റിമാൻഡിലാണ്. കാറിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് മൂന്നുപേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മദ്യപിച്ച സുഹൈലിനെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിനാണ് ഇവർക്കെതിരെ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. അമിതവേഗത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിക്കും. വാഹനത്തിൻ്റെ ഇവൻ്റ് ഡാറ്റാ റെക്കോഡറും പരിശോധിക്കും. സുഹൈലിൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി. സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചുള്ള തെളിവെടുപ്പിനിടെ വാഹനം അമിതവേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സുഹൈൽ പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മുഖ്യമന്ത്രി സമരത്തിൽ സജീവമെന്ന് ചെന്നിത്തല
ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ സജീവമല്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെയും മറ്റും വിമർശനങ്ങളെയും രമേശ് ചെന്നിത്തല തള്ളി. മുഖ്യമന്ത്രി മൂന്ന് ദിവസം സമരരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നിലവിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാലാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാത്തതെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
Also Read:സിഎംആർഎൽ വിവാദം: ഇഡി അന്വേഷണത്തിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും