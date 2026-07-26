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പ്രതിഷേധ സ്ഥലം പുനഃസ്ഥാപിക്കല്‍; ജന്തർ മന്തറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു

ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി നൂറിലധികം തൊഴിലാളികളെ വിന്യസിപ്പിച്ചു, പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുദ്രവാക്യങ്ങള്‍ മായ്ക്കാന്‍ പൗര സംഘങ്ങൾ

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Security personnel keep a vigil near the protest site of Jantar Mantar (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 4:02 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പ്രതിഷേധം പിൻവലിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജന്തർ മന്തറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രതിഷേധ മേഖലയില്‍ നിന്നും സമീപ റോഡുകളിൽ നിന്നും ഏകദേശം 60 മെട്രിക് ടൺ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ന്യൂഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

വിപുലമായ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി നൂറിലധികം ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെയും ഹെവി വാഹനങ്ങളെയും യന്ത്രവൽകൃത ഉപകരണങ്ങളെയും മേഖലയില്‍ വിന്യസിച്ചു. പ്രവർത്തനത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ നഗരസഭാ ജീവനക്കാർ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് ന്യൂഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ (എൻ‌ഡി‌എം‌സി) ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ശനിയാഴ്‌ച പ്രതിഷേധം പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിപുലമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്.

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ടോൾസ്റ്റോയ് മാർഗ്, ജന്തർ മന്തർ, സൻസദ് മാർഗ്, ജയ് സിങ് മാർഗ്, കൊണാട്ട് പ്ലേസ് പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുചിത്വ സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ‌ഡി‌എം‌സിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് രാത്രിയിൽ 75 ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ വിന്യസിച്ചു. ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ മുതൽ 35 പേർ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ട്. ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി വരെ ഏകദേശം 40 മെട്രിക് ടൺ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്‌തു. രാവിലെ മുതൽ 12 മെട്രിക് ടൺ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്‌തുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാൻ നഗരസഭ എട്ട് ഓട്ടോ-ടിപ്പറുകൾ, രണ്ട് ഹെവി ട്രക്കുകൾ, ഒരു എക്‌സ്‌കവേറ്റർ, മൂന്ന് പ്രഷർ ജെറ്റിംഗ് മെഷീനുകൾ എന്നിവ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്തർ മന്തറിന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ജെറ്റിങ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതേസമയം മെക്കാനിക്കൽ റോഡ് സ്വീപ്പർമാരും ശുചിത്വ സംഘങ്ങളും പ്രദേശത്തുടനീളം പ്രവർത്തിച്ചു.

പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനം. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുചീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മായ്ക്കാൻ പൗര സംഘങ്ങൾ ചുവരുകൾ വീണ്ടും പെയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. തകർന്ന റോഡുകളും നടപ്പാതകളും പുനസ്ഥപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടങ്ക്കങിഴിഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മാലിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുത്തനെ വർധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രവർത്തനം തീവ്രമാക്കിയത്.

വെള്ളിയാഴ്‌ച എൻ‌ഡി‌എം‌സി പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 27 മെട്രിക് ടൺ മിശ്രിത മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്‌തു. ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഇത് 15 മെട്രിക് ടൺ ആയിരുന്നു. പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം വലിയ തോതിൽ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടിയതിനാൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ 24 മണിക്കൂറും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

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