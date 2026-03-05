നിതീഷ് കുമാര് മുഖ്യമന്ത്രിപദം ഉപേക്ഷിക്കുമോ? നിതീഷ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എന്ന അഭ്യൂഹത്തിനിടെ എന്ഡിഎ എംഎല്എമാരുടെ യോഗം പട്നയില്
ബിഹാറില് നിന്നുള്ള അഞ്ച് രാജ്യസഭാംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി അടുത്തമാസം ഒന്പതിന് അവസാനിക്കും.
By Dev Raj
Published : March 5, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : March 5, 2026 at 11:12 AM IST
പട്ന: ഹോളി ആഘോഷങ്ങള് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് അടിയന്തരമായി പട്നയില് എത്തണമെന്ന് ബിഹാറിലെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിലെ നിയമസഭ സമാജികര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം. ബിഹാര് രാഷ്ട്രീയത്തില് വന് മാറ്റങ്ങള് വരാന് പോകുന്നുവെന്ന സൂചനകള്ക്കിടെയാണ് ഇത്. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് നിശാന്ത് കുമാര് പാര്ലമെന്റിന്റെ ഉപരിസഭയിലേക്ക് പോകുകയോ ബിഹാര് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആകുകയോ ചെയ്യുമെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള് ബിഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടനാഴികളില് വ്യാപിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് ഹോളി ആഘോഷം വലിയ രാഷ്ട്രീയ മുന്തിരി വീഞ്ഞാണ് പുറത്തെടുത്തത്. എന്ഡിഎയില് നിന്നുള്ള എല്ലാ എംഎല്എമാരും അടിയന്തരമായി തലസ്ഥാനമായ പട്നയില് എത്തണമെന്ന നിര്ദ്ദേശത്തെ ഓരോ നേതാക്കളും ഓരോ തരത്തിലാണ് വ്യഖ്യാനിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് രാജ്യസഭ സീറ്റുകളില് നിന്നുള്ള സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ നിതീഷിന്റെ ജനതാദള് യുണൈറ്റഡ്(ജെഡിയു) ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കെല്ലാം പിന്നില്. ഇന്നാണ് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിനമെന്നതും ഈ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കെല്ലാം കരുത്തേകുന്നു.
ബിജെപി നേരത്തെ തന്നെ ദേശീയ അധ്യക്ഷന് നിതിന് നബീനെയും മുന് എംഎല്എ ശിവേഷ് കുമാറിനെയും രാജ്യസഭ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഒരു സീറ്റില് മത്സരിക്കാന് എന്ഡിഎ ഘടകക്ഷിയായ രാഷ്ട്രീയ ലോക് മോര്ച്ച പ്രസിഡന്റ് ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ഇതിലെല്ലാം ഉപരി 2005 മുതല് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകരോടും അനുയായികളോടും ഒപ്പം അനയ് മാര്ഗിലെ തന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണ് നിതീഷ് തന്റെ ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇക്കുറി ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് പല പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകര്ക്കും ജനങ്ങള്ക്കും അത്രയ്ക്ക് ഉള്ക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല. മാര്ച്ച് ഒന്നിന് അദ്ദേഹത്തിന് 75 വയസ് തികഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് പാര്ട്ടി നേതാക്കളും പ്രവര്ത്തകരും ഗംഭീരമായാണ് ആഘോഷിച്ചത്. മിക്കവരും നേരിട്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് പൂച്ചെണ്ടുകളും ആശംസകളും സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനിടെ ജെഡിയു ദേശീയ നിര്വാഹക സമിതി അധ്യക്ഷന് സഞ്ജയ് കുമാര് ഝാ ഡല്ഹിയില് നിന്ന് നിതീഷിന്റെ വസതിയില് തിരക്കിട്ട് എത്തിച്ചേര്ന്നതും അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ബലം നല്കുന്നുണ്ട്. മുതിര്ന്ന പാര്ട്ടി നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും നിതീഷിന്റെ അടുത്ത വൃത്തങ്ങളായ ബിജേന്ദ്ര പ്രസാദ് യാദവും ശര്വണ്കുമാര്, വിജയ് കുമാര് ചൗധരി തുടങ്ങിയവരും എത്തിച്ചേര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി ഏറെ വൈകും വരെയും ഇവര് തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച തുടര്ന്നു. ഇതുവരെ ഇവര് രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. .