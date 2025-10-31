ETV Bharat / bharat

യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരവും സ്‌ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും; എൻഡിഎയുടെ പ്രകടന പത്രികയില്‍ വാഗ്‌ദാനങ്ങളേറെ

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എൻഡിഎ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി. ബിഹാറിൻ്റെ വികസനത്തിനുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പത്രികയില്‍.

SANKALP PATRA NDA WOMEN EMPOWERMENT bihar election 2025
NDA Releases Joint Manifesto For Bihar Polls (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പട്‌ന: യുവാക്കൾക്ക് ഒരു കോടിയിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി മഹിളാ റോജ്‌ഗർ യോജന വഴി സ്‌ത്രീകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ സാമ്പത്തിക സഹായവും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് എൻഡിഎ. കപുർഗരി താക്കൂർ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പ്രകാരം കർഷകർക്ക് 3000 രൂപ വാർഷിക ആനുകൂല്യമായി നൽകും. പട്‌നക്ക് പുറമേ ബിഹാറിലെ നാല് നഗരങ്ങളിൽ കൂടി മെട്രോ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ, പത്ത് പുതിയ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ, അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 50 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം എന്നിങ്ങനെയാണ് വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍. ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ എൻഡിഎ പുറത്തിറക്കിയ 'സങ്കൽപ് പത്ര്' എന്ന പ്രകടന പത്രികയിലാണ് വാഗ്‌ദാനങ്ങളുള്ളത്.

യുവാക്കൾക്ക് ഒരു കോടിയിലധികം സർക്കാർ ജോലികളും തൊഴിലവസരങ്ങളും നൽകുമെന്നും നൈപുണ്യ അധിഷ്‌ഠിത തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനായി നൈപുണ്യ സെൻസസ് നടത്തുമെന്നും എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഗാ നൈപുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ബിഹാറിനെ ആഗോള നൈപുണ്യ പരിശീലന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്നും എൻഡിഎ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു. പ്രകടന പത്രിക പ്രകാരം അങ്ങേയറ്റം പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിവിധ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്നും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

"അതി പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ശാക്തീകരണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ അതി പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ, അതി പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ വിവിധ സമുദായങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ അവസ്ഥകൾ വിലയിരുത്തുകയും, ഈ സമുദായങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സർക്കാരിന് നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിക്കും," എന്ന് ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി അധ്യക്ഷനുമായ ജെപി നദ്ദ, ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്‌ കുമാർ, കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അവാം മോർച്ചയുടെ ജിതിൻ റാം മാഞ്ചി, ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി മേധാവി ചിരാഗ് പാസ്വാൻ, രാഷ്‌ട്രീയ ലോക് മോർച്ച മേധാവി ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹ, മറ്റ് നേതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലാണ് എൻഡിഎയുടെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്.

243 സീറ്റുകളുള്ള ബിഹാർ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ 6 നും 11 നും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത്. അതേസമയം ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും എട്ട് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ 11 ന് നടക്കും. രണ്ടിൻ്റെയും ഫലം നവംബർ 14 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.

രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ നയിക്കുന്ന മഹാഗത്ബന്ധനിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി, ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ നയിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്‌സിസ്‌റ്റ്-ലെനിനിസ്‌റ്റ്) (സിപിഐ-എംഎൽ), കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിപിഐ), കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്‌സിസ്‌റ്റ്) (സിപിഎം), മുകേഷ് സഹാനിയുടെ വികാസീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി, ജനതാദൾ (യുണൈറ്റഡ്), ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (രാം വിലാസ്), ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച (സെക്കുലർ), രാഷ്ട്രീയ ലോക് മോർച്ച എന്നിവ എൻഡിഎയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) യും കോൺഗ്രസും നയിക്കുന്ന മഹാഗത്ബന്ധൻ 'ബിഹാർ കാ തേജസ്വി പ്രാണ്‍' എന്ന പേരിൽ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി. സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് 20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും ഒരാൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമം പാസാക്കുമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു.

Also Read: അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷം ബിഹാറിലെ യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ തേടി അന്യനാടുകളിലേക്ക് ചേക്കേറേണ്ടി വരില്ലെന്ന് മനോജ് തിവാരി

TAGGED:

SANKALP PATRA
NDA
WOMEN EMPOWERMENT
BIHAR ELECTION 2025
NDA RELEASES SANKALP PATRA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.