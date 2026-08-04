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സഭയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാൻ എൻഡിഎ; 'മംഗൾ മിലൻ' യോഗം നിർണായകം

ലോക്‌സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും മുഴുവൻ എൻഡിഎ അംഗങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പാർലമെൻ്റിലെ ബിജെപി ഓഫിസ്

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Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, and Union Minister Jagat Prakash Nadda attend the National Democratic Alliance (NDA) Parliamentary Party's 'Mangal Milan' meeting at the Parliament House complex during the Monsoon Session in New Delhi on Tuesday, July 28, 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 8:26 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ശേഷിക്കുന്ന പത്ത് ദിവസത്തെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ എൻഡിഎ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയുടെ 'മംഗൾ മിലൻ' യോഗം ചൊവ്വാഴ്ച ചേരും. പാർലമെൻ്റ് ലൈബ്രറി മന്ദിരത്തിലാണ് (പിഎൽബി) നിർണായക യോഗം നടക്കുന്നത്.

ഇന്ന് രാവിലെ 9.30ന് ജി.എം.സി ബാലയോഗി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് യോഗം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്‌സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും മുഴുവൻ എൻഡിഎ അംഗങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പാർലമെൻ്റിലെ ബിജെപി ഓഫിസ് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ നിർദേശിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു, നിയമ മന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്‌വാൾ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി, സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവർക്ക് പുറമെ മറ്റ് എൻഡിഎ എംപിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

സഖ്യകക്ഷികളുടെ ഏകോപനം
എൻഡിഎ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയുടെ പ്രതിവാര തന്ത്രങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന യോഗമാണ് ഇപ്പോൾ 'മംഗൾ മിലൻ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിൽ മികച്ച ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കുക, ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളന കാലയളവിൽ സഭയിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വിവിധ പാർട്ടികൾക്കിടയിൽ സമവായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഈ യോഗം നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ശിവസേന, എൽജെപി, ടിഡിപി, ജെഡിയു തുടങ്ങിയ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷികൾക്കും മറ്റ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കും സഭാ ചർച്ചകളിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വിഭജിച്ച് നൽകുന്നതും ഇത്തരം യോഗങ്ങളിലൂടെയാണ്.

എൻസിപിഐ എംപിമാരുടെ സാന്നിധ്യം
ജൂലൈ 28ന് നടന്ന കഴിഞ്ഞ 'മംഗൾ മിലൻ' യോഗത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ടെത്തിയ നാഷണലിസ്റ്റ് സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻസിപിഐ) എംപിമാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കകോലി ഘോഷ്, ശതാബ്ദി റോയ്, സായോനി ഘോഷ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷികൾക്കൊപ്പം ആദ്യമായി യോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത്. ഭരണമുന്നണിയുടെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എൻസിപിഐ എംപിമാർ വാനോളം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

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യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ എൻസിപിഐ എംപി ശതാബ്ദി റോയ് എൻഡിഎയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെ അഭിനന്ദിച്ചു. ആദ്യമായാണ് തങ്ങൾ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും മികച്ച പരിഗണനയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഭരണമുന്നണിയുടെ ഇത്രയും ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനവും സംഘാടനവും ഇതിനുമുൻപ് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ശതാബ്ദി റോയ് വ്യക്തമാക്കി.

തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാൻ ഭരണമുന്നണി
വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ, സഭയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാനാണ് എൻഡിഎയുടെ തീരുമാനം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയെടുക്കുന്നതിനും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും 'മംഗൾ മിലൻ' യോഗത്തിൽ കൃത്യമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കളും യോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും. സഭയിലെ അംഗബലം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഘടകകക്ഷികൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകാനും ബിജെപി നേതൃത്വം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

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MANGAL MILAN MEETING
PARLIAMENT MONSOON SESSION
NDA MANGAL MILAN MEETING

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