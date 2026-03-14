രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്;ബീഹാറിലെ അഞ്ചാമത്തെ സീറ്റിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ എൻഡിഎ

10 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഒഴിവ് വരുന്ന 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മാർച്ച് 16 ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇതുവരെയും ബിഹാറില്‍ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

എൻഡിഎ NDA NOT ANNOUNCE CANDIDATE രാജ്യസഭാ RAJYASABHA ELECTION
RAJYASABHA (PTI)
By Dev Raj

Published : March 14, 2026 at 7:08 PM IST

Updated : March 14, 2026 at 7:14 PM IST

പട്‌ന: രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ബിഹാറിലെ ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ എൻഡിഎ. സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവുള്ള അഞ്ച് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇതിൽ നാല് സ്ഥാനാർഥികളെ മാത്രമേ എൻഡിഎ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളു.

മാർച്ച് 16 നാണ് പുതുതായി ഒഴിവുവരുന്ന 37 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെ നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം അന്ന് തന്നെ ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടക്കുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചത്.

പ്രമുഖൻമാരാണ് ഇത്തവണ രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങുന്നത്. ഒഴിവുവരുന്ന സീറ്റുകളിൽ ഏഴ് എണ്ണം മഹാരാഷ്‌ട്രയിലാണ്. തമിഴ്‌നാട്, ബിഹാർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവങ്ങളിൽ അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വീതവും ഒഡിഷയിൽ നാലുമാണ്. അസമിൽ മൂന്നും ഹരിയാന, ഛത്തീസ്‌ഗഢ്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ടും ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഒരു സീറ്റും എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവ്.

ശരദ് പവാർ, പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി, രാംദാസ് അത്തവാലെ, കനിമൊഴി, അഭിഷേക് മനു സിങ്വി, തിരുച്ചി സിവ, തമ്പിദുരൈ, ജി കെ വാസൻ, ഋതബ്രത ബാനർജി, സാകേത് ഗോഖലെ, ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹ, ഹരിവംശ് നാരയൺ സിങ് തുടങ്ങി പ്രമുഖരാണ് ഇത്തവണ രാജ്യസഭയിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർ.

മാർച്ച് 16 ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാഗട്‌ബന്ധൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയും നിലവിലെ രാഷ്ട്രീ‌യ ജനതാദൾ എംപിയുമായ അമരേന്ദ്ര ധാരി സിങ്ങിനെയാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി നേരിടേണ്ടി വരുക. അതേസമയം എപ്രിൽ ഒന്‍പതിന് ഒഴിവു വരുന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് എൻഡിഎയിൽ നിന്ന് നാല് പേർ മാത്രമാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ, കേന്ദ്രമന്ത്രി രാം നാഥ് ഠാക്കൂർ, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ നിതിൻ നിബിൻ, പാർട്ടി അംഗം ശിവേഷ് കുമാർ, ആർഎൽഎം ദേശീയ പ്രസിൻ്റും രാജ്യസഭാംഗവുായ ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹ എന്നിവരാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെുന്നത്.

രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനാർഥിയെ എൻഡിഎ ഇതുവരെ തരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഞാറാഴ്‌ച ജെഡിയുവിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവും സംസ്ഥാന മന്ത്രിയുമായ വിജയ് കുമാർ ചൗധരിയുടെ വസതിയിൽ നടക്കുന്ന സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് പ്രേം രഞ്ജൻ പട്ടേൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം

അഞ്ചാമത്തെ സീറ്റിലേക്കുള്ള എൻ‌ഡി‌എ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം സഖ്യത്തിന് അഞ്ച് സീറ്റുകളും നേടാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് എം‌എൽ‌എമാർ കുറവാണെന്നതാണ്. 243 അഗ നിയമസഭയിൽ എൻഡിഎയുടെ ആകെ ശക്തി 202 ആണ്.

പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഉപരിസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഫോർമുല പ്രകാരം ഇത്തവണ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിൽ ഓരോന്നിലും വിജയിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 41 എംഎൽഎമാരുടെ ഒന്നാം മുൻഗണനാ വോട്ടുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഓരോ എഎൽഎക്കും ഒരു വോട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളു. അതായത് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് സീറ്റുകളിലേക്ക് വിജയിക്കാൻ സഖ്യത്തിന് 205 എംഎൽഎമാർ ആവശ്യമാണ്.

നിതീഷ്, രാംനാഥ്, നിതിൻ സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നിയമസഭയിലെ അവരുടെ പാർട്ടികളുടെ ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വിജയിക്കും. അതേസമയം ശിവേഷിൻ്റെയും ഉപേന്ദ്രയുടെയും കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഏറെയാണ്.

ഉപേന്ദ്രയെ സ്ഥാനാർഥിയായി തീരുമാനിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴുവാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അദ്ദേഹം നിലവിൽ രാജ്യസഭാംഗമാണ്. ബിജെപിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സീറ്റിൽ മത്സരിപ്പിക്കും. ശിവേശിനേയാണ് അഞ്ചാം സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നത്. അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.

അതുപോലെ, ബിജെപിക്ക് 89 എംഎൽഎമാരുണ്ട്. അവയിൽ 82 എണ്ണം നിതിനും നാലാമത്തെ സീറ്റിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും ലഭിക്കും. ശേഷിക്കുന്ന ഏഴ് പേരെ അഞ്ചാമത്തെ സീറ്റിലേക്ക് സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ (ബി‌എസ്‌പി) ഏക എം‌എൽ‌എയുടെയും അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ എ‌ഐ‌എം‌ഐ‌എമ്മിലെ ഒരു ദമ്പതികളുടെയും വോട്ടുകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ‌ഡി‌എ നേതാക്കൾ തിരക്കേറിയ ചർച്ചകളും തന്ത്രങ്ങളും നടത്തിവരികയാണ്.

Last Updated : March 14, 2026 at 7:14 PM IST

എൻഡിഎ
NDA NOT ANNOUNCE CANDIDATE
രാജ്യസഭാ
RAJYASABHA ELECTION
രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

