വനിതാ തടവുക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം; നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ജയിൽസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
വനിതാ തടവുകാരുടെ അവകാശങ്ങളിലും ക്ഷേമത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ജയിൽസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 8:49 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വനിത തടവുകാരുടെ അവകാശങ്ങളും ക്ഷേമവും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ജയിൽസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ (NCW). ജയിൽ ഭരണം നിരീക്ഷിക്കുക, തടവുകാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര നിയമ സ്ഥാപനം വേണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ശുപാർശ ചെയ്തത്.
''വനിത ജയിലിലെ തടവുക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷൻ്റെ ലോ റിവ്യൂ 2025-26 റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ആവശ്യം. ആഭ്യന്തര, വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിൽ ഭരണാധികാരികൾ, ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാർ, നിയമ വിദഗ്ധർ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അക്കാദമിഷ്യന്മാർ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന്'' കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ വിജയ രഹത്കർ പറഞ്ഞു.
മോഡൽ പ്രിസൺസ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ സർവീസസ് ആക്ട്, 2023; ജയിൽസ് ആക്ട്, 1894; മോഡൽ പ്രിസൺ മാനുവൽ, 2016; തടവുകാരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന നിയമം, 2003; ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, 2023; ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത, 2023; മാനസികാരോഗ്യ സംരക്ഷണ നിയമം, 2017; എച്ച്ഐവി, എയ്ഡ്സ് (പ്രതിരോധവും നിയന്ത്രണവും) നിയമം, 2017; ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺസ് (അവകാശ സംരക്ഷണം) നിയമം, 2019 എന്നിവയിലും എൻസിഡബ്ല്യു പ്രകാരം മറ്റ് നിയമനിർമാണങ്ങളിലും ഭേദഗതികൾ റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യം, പ്രസവരക്ഷ, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ
കൂടാതെ വനിതാ അവകാശ സംഘടനയായ ദേശീയ ജയിൽ കമ്മീഷൻ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ, മാനസികാരോഗ്യ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീ തടവുകാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ, കുടുംബ സമ്പർക്കവും പുനരധിവാസവും, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തടവുകാരുടെ സംരക്ഷണം, സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത ജയിൽ ഭരണവും മേൽനോട്ടവും എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും കമ്മീഷൻ മുൻപോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിലുകളിൽ സ്ഥിരമായി നിയമിതരായ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാർ, സൈക്യാട്രിസ്റ്റുകൾ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ, നഴ്സുമാർ, അനുബന്ധ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ നിയമിക്കണമെന്ന് എൻസിഡബ്ല്യു നിർദ്ദേശിച്ചു.
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ഇതിനുപുറമെ വൈകല്യങ്ങൾ, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള സ്ത്രീ തടവുകാർക്ക് പ്രത്യേക ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സ്താനാർബുദം, സെർവിക്കൽ കാൻസർ, എച്ച്ഐവി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്-ബി, അനീമിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നിർബന്ധിത പരിശോധന ഏർപ്പടുത്തണം. ജില്ലാ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ടെലിമെഡിസിൻ, ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ജയിൽ ആരോഗ്യ രേഖകൾ എന്നിവ ഉറപ്പ് വരുത്താനും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ട്രോമ-ഇൻഫോർഡ് കെയർ സിസ്റ്റങ്ങളും പോസ്റ്റ്-റിലീസ് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ്, വനിതാ തടവുകാർക്കായി വനിതാ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരെ നിയമിക്കുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്ര മാനസികാരോഗ്യ സേവനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം തടവിൽ കഴിയുമ്പോൾ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ജയിൽ ജനന സ്ഥലമായി പരാമർശിക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശവും ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്.
മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ
- വിചാരണത്തടവുകാർക്കും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട വനിതാ തടവുകാർക്കും പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇളവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും വർധിപ്പിക്കുക
- ജയിലുകളിൽ അമ്മമാർക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പോഷകാഹാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, മറ്റ് വികസന സഹായം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക
- തടവിലാക്കപ്പെട്ട അമ്മമാർക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അനുവദനീയമായ പ്രായം ആറ് വർഷത്തിൽ നിന്ന് 10 വർഷമായി ഉയർത്തുക
- ജയിലുകളിൽ ശിശുസൗഹൃദ സന്ദർശന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക
- വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയവ വികസിപ്പിക്കുക
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തടവുകാരുടെ സംരക്ഷണം
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തടവുകാരെ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമേ പരിശോധിക്കാവൂ എന്നും സ്വകാര്യതയും അന്തസും സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നും എൻസിഡബ്ല്യു റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തടവുകാർക്ക് പ്രത്യേകവും സുരക്ഷിതവുമായ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ, ആശ്രിതരായ കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുക
കൂടാതെ ജയിൽ ജീവനക്കാരിൽ കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനമെങ്കിലും സ്ത്രീകളാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വനിതാ അവകാശ സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനിതാ തടവുകാരെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ വനിതാ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ, ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മുതിർന്ന വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുക. ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റികൾ (DLSAS), സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനുകൾ, സ്വതന്ത്ര മേൽനോട്ട അധികാരികൾ എന്നിവരുടെ പതിവ് പരിശോധനകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വനിതാ തടവുകാർക്ക് ജയിൽ അധികാരികളുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി "നാരി ബന്ധിസഭ", ജയിലിൽ ത്രൈമാസ മഹാപഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വനിതാ തടവുകാരുടെ എണ്ണം അമ്പത് കവിയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രത്യേക വനിതാ ജയിലുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, പുരുഷ തടവുകാരിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ തടവുകാരെ പൂർണമായി വേർതിരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
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