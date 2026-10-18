രണ്ട് പുതിയ 'നമോ ഭാരത്' കോറിഡോറുകൾക്ക് ഉടൻ കേന്ദ്ര അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് എൻസിആർടിസി
ഡൽഹി- പാനിപ്പത്ത്- കർണാൽ, ഡൽഹി- ഗുരുഗ്രാം- ബെഹ്റോർ എന്നീ രണ്ട് റൂട്ടുകൾക്കാണ് ഉടൻ അംഗീകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
By PTI
Published : October 18, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 5:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന 'നമോ ഭാരത്' റീജിയണൽ റാപ്പിഡ് റെയിൽ സർവീസിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, രണ്ട് പുതിയ നിർദ്ദിഷ്ട കോറിഡോറുകൾക്ക് ഉടൻ അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെച്ച് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (എൻസിആർടിസി). ഡൽഹി- പാനിപ്പത്ത്- കർണാൽ, ഡൽഹി- ഗുരുഗ്രാം- ബെഹ്റോർ എന്നീ രണ്ട് റൂട്ടുകൾക്കാണ് ഉടൻ അംഗീകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇതിനുപുറമെ ഗാസിയാബാദ്- ജേവർ, നോയിഡ- ഫരീദാബാദ്- ഗുരുഗ്രാം എന്നീ രണ്ട് പാതകളുടെ വിശദ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (ഡിപിആർ) തയാറായി വരുന്നതായും എൻസിആർടിസി അറിയിച്ചു.
2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ച 82 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഡൽഹി- ഗാസിയാബാദ്- മീററ്റ് കോറിഡോറിൽ ഇതുവരെ 4.5 കോടിയിലധികം യാത്രക്കാരാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. നിലവിൽ പ്രതിദിനം 1.1 ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാരാണ് ഈ റാപ്പിഡ് റെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ (1.68 ലക്ഷം പേർ) സഞ്ചരിച്ച റെക്കോർഡും ഈ പാത സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
നമോ ഭാരതിൻ്റെ മൂന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ, സഹമന്ത്രി തോഖൻ സാഹു എന്നിവർക്കൊപ്പം മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. മേഖലയിലെ നഗര ഗതാഗത സംവിധാനത്തിന് നമോ ഭാരത് ഒരു പുതിയ മാതൃക തീർത്തതായി ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ പറഞ്ഞു. മെച്ചപ്പെട്ട ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സമ്മാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സഹിബാബാദിനും ദുഹായ് ഡിപ്പോയ്ക്കുമിടയിലുള്ള 17 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ആദ്യ ഘട്ടം 2023 ഒക്ടോബർ 20-നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പാത വികസിപ്പിക്കുകയും 82 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള മുഴുവൻ കോറിഡോറും മീററ്റ് മെട്രോയ്ക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ സമീപനവുമാണ് എൻസിആർടിസി സ്വീകരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് മൾട്ടിമോഡൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഫസ്റ്റ്-ലാസ്റ്റ് മൈൽ സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കോർപ്പറേഷൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പാരിസ്ഥിതിക, സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സൗരോർജ സംരംഭങ്ങളും 110 മെഗാവാട്ട് ക്യാപ്റ്റീവ് സോളാർ പവർ പ്ലാൻ്റിൻ്റ വികസനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ഗതാഗത സേവനം ഉറപ്പുനൽകുമെന്നും സിഎംഡി ശലഭ് ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കി.
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