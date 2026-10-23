പോളിങ് ബൂത്തിൽ പാർട്ടി സ്കാർഫുമായി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി; ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രിയ സുലെ
പാർട്ടി ചിഹ്നം ധരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പോളിങ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എങ്ങനെ അനുവാദം ലഭിച്ചുവെന്നും അത്തരമൊരു ഇളവ് ഭരണകക്ഷിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണോ നൽകുന്നതെന്നും സുലെ ചോദിച്ചു.
By PTI
Published : October 23, 2026 at 5:12 PM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൂനെയിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കൗസ്തുഭ് ഗവാഡെ പാർട്ടി സ്കാർഫ് ധരിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എൻസിപി (എസ്പി) നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെ. സ്ഥാനാർഥി സ്കാർഫ് ധരിച്ചെത്തിയ വീഡിയോ പുറത്ത് വന്നതോടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നും സുലെ ഉത്തരം തേടി. പൂനെ ഡിവിഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് മണ്ഡലത്തിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാണ് കൗസ്തുഭ് ഗവാഡെ.
ഈ സംഭവം മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണോ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്ക് വച്ച വീഡിയോയിലൂടെ സുലെ ചോദിച്ചു."ഒരു പോളിങ് സ്റ്റേഷനിൽ, ഒരാൾ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വത്വം മാറ്റിവെച്ച് ഒരു സാധാരണ വോട്ടറായി പ്രവേശിക്കണം. ഈ പവിത്രമായ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ പവിത്രതയും പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിഷ്പക്ഷതയും എല്ലാവരും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം," സുലെ പറഞ്ഞു.
പാർട്ടി ചിഹ്നം ധരിച്ച് സ്ഥാനാർഥിക്ക് പോളിങ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എങ്ങനെ അനുവാദം ലഭിച്ചുവെന്നും അത്തരമൊരു ഇളവ് ഭരണകക്ഷിയിലെ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് മാത്രമാണോ നൽകുന്നതെന്നും അവർ ചോദിച്ചു.വിഷയത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സുലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ബിജെപി സ്കാർഫ് ധരിച്ചാണ് ഗവാഡെ പോളിങ് ബൂത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന സംഭവത്തിൽ പൂനെ ടീച്ചേഴ്സ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ പ്രൊഫ. സച്ചിൻ സനാപ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
78 അംഗ മഹാരാഷ്ട്ര ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലെ (എംഎൽസി) അഞ്ച് സീറ്റുകളിലേക്ക് - മൂന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും രണ്ട് അധ്യാപക മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും - വെള്ളിയാഴ്ച ദ്വിവത്സര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. പൂനെ ഡിവിഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, നാഗ്പൂർ ഡിവിഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, പൂനെ ഡിവിഷൻ ടീച്ചേഴ്സ്, ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ (ഔറംഗബാദ്) ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, അമരാവതി ടീച്ചേഴ്സ് മണ്ഡലങ്ങളാണിവ.
ബിജെപി, ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ ശിവസേന, സുനേത്ര പവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിപി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മഹായുതി, കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ മഹാ വികാസ് അഘാഡി (എംവിഎ) സഖ്യം, ശരദ് പവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിപി (എസ്പി), ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന (യുബിടി) എന്നിവ അഞ്ച് സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കുന്നു. വോട്ടെണ്ണൽ ഒക്ടോബർ 27 ന് നടക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഒക്ടോബർ 31 ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
Also read:സിദ്ധു മൂസേവാലയുടെ കുടുംബത്തിന് 'സെഡ് പ്ലസ്' സുരക്ഷ വേണം; ഇളയ സഹോദരന് നേരെ വധഭീഷണിയെന്ന് ആശങ്ക