"നിരുപാധികം മാപ്പ്...", ജുഡീഷ്യറിക്കെതിരെയുള്ള പാഠപുസ്‌തകം പിൻവലിച്ച് എൻസിഇആർടി

വിവാദമായ പുസ്‌തകം വിപണിയിൽ നിന്നും സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും പൂർണമായും പിൻവലിച്ചതായി എൻസിഇആർടി അറിയിച്ചു

Published : March 10, 2026 at 10:19 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ "സമൂഹത്തെ അടുത്തറിയാം: ഇന്ത്യയും അതിനപ്പുറവും" (ഭാഗം II) എന്ന പുസ്‌തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിവാദ ഭാഗങ്ങളെത്തുടർന്ന് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് ഡയറക്‌ടറും അംഗങ്ങളും നിരുപാധികമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞു. വിവാദമായ പുസ്‌തകം വിപണിയിൽ നിന്നും സ്‌കൂളുകളിൽ നിന്നും പൂർണമായും പിൻവലിച്ചതായി എൻസിഇആർടി അറിയിച്ചു. തങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരുപാധികമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻസിഇആര്‍ടി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

"അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്‌തകത്തിലെ 'നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പങ്ക്' എന്ന നാലാം അധ്യായത്തിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ ഡയറക്‌ടറും അംഗങ്ങളും നിരുപാധികമായ ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നു. ഈ പുസ്‌തകം പൂർണമായും പിൻവലിച്ചു, ഇനി ഇത് ലഭ്യമാകില്ല," എന്ന് പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളില്‍ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റാൻ തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും കൗൺസിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അധ്യായത്തിലെ 'നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ അഴിമതി' എന്ന ഉപവിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളെത്തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി. പുസ്‌തകത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ, ഉള്ളടക്കത്തിൽ "വിവേകശൂന്യമായ പിഴവ്"സംഭവിച്ചുവെന്ന് എൻസിഇആർടി സമ്മതിക്കുകയും നിരുപാധികമായി മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്‌തു. ഈ പാഠഭാഗം വിദഗ്‌ധരുമായി ആലോചിച്ച് തിരുത്തിയെഴുതുമെന്നും പുതുക്കിയ പുസ്‌തകം 2026-27 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും എൻസിഇആർടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ


നേരത്തെ, ഈ പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും സുപ്രീം കോടതി പൂർണമായ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുസ്‌തകം തിരിച്ചെടുക്കാൻ എൻസിഇആർടി തീരുമാനിച്ചത്. "ഈ പുസ്‌തകമോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കമോ കൈവശമുള്ള വ്യക്തികളോ സംഘടനകളോ അത് എത്രയും വേഗം എൻസിഇആർടി ആസ്ഥാനത്ത് തിരികെ നൽകണം" എന്ന് മീഡിയ അഡ്വൈസറിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലോ ഈ അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യാനും നിർദേശമുണ്ട്.

ഫെബ്രുവരി 26-നാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇതുസംബന്ധിച്ച കർശന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള പ്രചാരണവും കോടതി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ നിരോധനം ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കോടതി അലക്ഷ്യമായി കണക്കാക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടാതെ, വിവാദമായ ഈ അധ്യായത്തിന് അനുമതി നൽകിയ 'ടീച്ചിംഗ്-ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കമ്മിറ്റി' അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും യോഗ്യതകളും ഹാജരാക്കാൻ കോടതി എൻസിഇആർടിയോട് നിർദേശിച്ചു. ഈ പാഠഭാഗം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും വിദ്യാർഥികളിൽ തെറ്റായ ധാരണയുണ്ടാക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

