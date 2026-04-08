പാഠപുസ്തകത്തിലെ 'ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി'; കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി പുനഃസ്ഥാപിച്ച് എൻസിഇആർടി
സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. എട്ടാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലായിരുന്നു 'ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി'യെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നത്. വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ കോസെടുത്തിരുന്നു
By PTI
Published : April 8, 2026 at 4:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പാഠപാസ്തക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിമർശനത്തെ തുടർന്ന് കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി പുനഃസ്ഥാപിച്ച് എൻസിഇആർടി. നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഉന്നതാധികാരമുള്ള 20 അംഗ കമ്മിറ്റിയെയാണ് പുതുതായി രൂപികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
20 അംഗ സിലബസ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ലേണിങ് മെറ്റീരിയൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടർ വി കാമകോടി, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ചെയർമാൻ രഘുവേന്ദ്ര തൻവാർ, നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ആർ വെങ്കട്ട റാവു, എൻസിആർടിയുടെ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയുടെ ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ-ഇൻ-ചാർജ് അമേരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബെഹെറ എന്നിവർ അടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ കമ്മിറ്റി.
നേരത്തെ പാനലിൽ 22 ആംഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളെ തുടർന്ന് പാനലിൽ മൂന്ന് പേരെ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഐഐടി ഗാന്ധിനഗറിലെ മുൻ ഗസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ മൈക്കൽ ഡാനിനോ, ചെന്നൈ സെൻ്റർ ഫോർ പോളിസി സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ചെയർമാൻ എം ഡി ശ്രീനിവാസ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതിയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ ബിബേക് ഡെബ്രോയി എന്നിവരെയാണ് പാനലിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്.
മൂന്ന് മുതൽ 12 ക്ലാസ് വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സ്കൂൾ സിലബസുകളും അധ്യാപന- പഠനസാമഗ്രികൾ വികസപ്പിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള സുഗമമായ മാറ്റം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒന്ന്, രണ്ട് ഗ്രേഡുകളിലെ നിലവിലുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാനും കമ്മറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.
എട്ടാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലായിരുന്നു 'ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി'യെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നത്. കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കൽ, ജഡ്ജിമാരുടെ അപര്യാപ്തത എന്നിങ്ങനെ നീതിന്യായ വ്യവ്സഥ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പാഠപുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്.
ഇതെതുടർന്ന് വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ കോസെടുത്തിരുന്നു. ജുഡീഷ്യറിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിതരണം തടയാനും ഓൺലൈൻ പതിപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെ പുസ്തകം തിരിച്ചെടുക്കാൻ എൻസിഇആർടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പാഠപുസ്തിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമൽശം നീക്കം ചെയ്ത് പുതിയ അധ്യായം തയ്യാറാക്കിയെന്നും 2026-27 അധ്യായന വർഷം മുതൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും എൻസിഈആർടി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
തുടർന്ന് പ്രൊഫസർ മൈക്കൽ ഡാനിനോ, അധ്യാപിക സുപർണ ദിവാകർ, നിയമ ഗവേഷകൻ അലോക് പ്രസന്ന കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി. മൂന്നംഗ സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പേരെയും നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചുമതലകളിൽ നിന്നും നീക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകിയ നിർദേശത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് എൻസിഇആർടിക്ക് വിട്ടുനൽകുന്നതിന് പകരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപികരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
