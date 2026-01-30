ഈ കള്ള് മോന്തി കുടിക്കല്ലേ....!! നിപ്പയും പനങ്കള്ളും തമ്മില് ബന്ധം; നിര്ണായക കണ്ടെത്തല്, പുതിയ പഠനമിങ്ങനെ...
'ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ്സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വവ്വാലുകളുടെ ഉമിനീരോ മൂത്രമോ ഈ കള്ളിൽ കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പഠനം
ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാകെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയതും വലിയതോതില് ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയതുമായ വൈറസാണ് നിപ്പ. മൃഗങ്ങളേയും മനുഷ്യരേയും ബാധിക്കുന്ന മാരകമായ ഈ വൈറസിൻ്റെ മരണ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്. 2018 മുതല് നിപ്പ ബാധിച്ച് 25ഓളം പേരാണ് കേരളത്തില് മരിച്ചത്. നിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു നിര്ണായക പഠനമാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തുവരുന്നത്.
രാജ്യത്തെ നിപ്പ വൈറസ് ബാധയും പനങ്കള്ള് ശേഖരിക്കുന്ന സമയവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ (എൻ.സി.ഡി.സി) നടത്തിയ പഠനത്തില് കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൂരിഭാഗം നിപ്പ വൈറസ് കേസുകളും ഈന്തപ്പനയുടെ കള്ള് ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എൻ.സി.ഡി.സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ 'സിഡി അലേർട്ടിലാണ്' (CD Alert) ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.
അണുബാധയുടെ ഉറവിടം
ഈന്തപ്പനകളിൽ നിന്ന് കള്ള് ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വവ്വാലുകളുടെ ഉമിനീരോ മൂത്രമോ കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പനങ്കള്ള് സംസ്കരിക്കാതെ നേരിട്ട് കുടിക്കുന്നത് നിപ്പ ബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈന്തപ്പനയുടെ കള്ള് ശേഖരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വവ്വാലുകൾ വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. 'ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ്സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വവ്വാലുകളുടെ ഉമിനീരോ മൂത്രമോ ഈ കള്ളിൽ കലരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വവ്വാലുകൾ മലിനമാക്കിയ ഈ കള്ള് ചൂടാക്കുകയോ മറ്റ് സംസ്കരണ പ്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയോ ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് കുടിക്കുന്നത് നിപ്പ വൈറസ് മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എത്താൻ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് പഠനത്തില് കണ്ടെത്തി. പ്രധാനമായും നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് പനങ്കള്ള് ശേഖരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂരിഭാഗം നിപ്പ കേസുകളും ഈ കാലയളവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവയാണെന്നും പഠനത്തില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ പ്രകാരം, 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിൽ പനങ്കള്ളിൽ 3 മുതൽ 7 ദിവസം വരെ നിപ്പ വൈറസിന് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് NCDC റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പനങ്കള്ള് ശേഖരിക്കുന്നവർ പാത്രങ്ങൾ വവ്വാലുകൾക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം മറച്ചു വെക്കണമെന്നും, കള്ള് നന്നായി തിളപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു.
കൂടാതെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും ആശുപത്രികൾ വഴിയുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും രോഗം പകരാമെന്ന് പഠനത്തില് കണ്ടെത്തി. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള ശൈത്യകാലത്താണ് പ്രധാനമായും പനങ്കള്ള് ശേഖരിക്കുന്നത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പന കൃഷിയുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രണ്ട് പേർക്കാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി രണ്ടാം വാരത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇവർ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിനു മുൻപ് 2025 ജൂലൈയിൽ കേരളത്തിലെ പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ 3 കേസുകളും 2 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പനങ്കള്ള് ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിപ്പ വൈറസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പഠനത്തില് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം
നിപ്പ വൈറസിന് പനങ്കള്ളിലും പഴച്ചാറുകളിലും മറ്റും 3 മുതൽ 7 ദിവസം വരെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ 100 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ 15 മിനിറ്റിലധികം തിളപ്പിച്ചാൽ വൈറസ് നശിക്കും. സോപ്പ്, ഡിറ്റർജൻ്റുകൾ, ഫോർമാലിൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചും വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാം.
മൃഗങ്ങളിലെ നിപ്പ രോഗനിർണയം
മനുഷ്യരിലോ മൃഗങ്ങളിലോ നിപ്പ വൈറസ് ബാധ സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ പ്രാദേശിക വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെയോ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനെയോ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്ന് എൻ.സി.ഡി.സി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.
ചത്തതോ രോഗം ബാധിച്ചതോ ആയ പന്നികളെ പരിശോധിക്കുമ്പോയും എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണം. നിലവിൽ മനുഷ്യർക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ ആയി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക ചികിത്സയോ വാക്സിനോ ലഭ്യമല്ല. ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തീവ്രപരിചരണവും വിശ്രമവും ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തലുമാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്.
റിബാവൈറിൻ എന്ന ആ വൈറൽ മരുന്നിന് മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തി പൂർണമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 'm102.4' എന്ന മോണോക്ലോണൽ ആൻ്റിബോഡി ചികിത്സ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് വൈറസ് അതിവേഗം പകരുന്ന രീതിയിൽ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ അതൊരു മാരകായുധമായി മാറിയേക്കാം. 75 ശതമാനം വരെയാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ മരണനിരക്ക്. സി.ഡി.സി നിപ്പയെ 'കാറ്റഗറി സി' വിഭാഗത്തിലുള്ള ബയോ ടെററിസം ഏജൻ്റായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിപ്പ ബാധയെ സിംഗപ്പൂരിലെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഏജൻസി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. 2001-ന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴാമത്തെ നിപ്പ ബാധയാണിത്. നിലവിലെ സാഹചര്യം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനിൽക്കുകയാണെന്നും സാമൂഹിക വ്യാപനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സി.ഡി.എ വ്യക്തമാക്കി.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിരീക്ഷണം
രണ്ട് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൃത്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു. നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയും ലാബ് പരിശോധനകൾ വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ ഏജൻസികൾ സാഹചര്യം സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യയില് നിന്നും വിമാന യാത്രകള്ക്ക് ഉള്പ്പെടെ വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തേണ്ട എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായം.
ഇന്ത്യയിലെ നിപ്പ കേസുകൾ
- 2001: പശ്ചിമ ബംഗാൾ (66 കേസുകൾ, 45 മരണം)
- 2018: കേരളം (19 കേസുകൾ, 17 മരണം)
- 2023: കേരളം (6 കേസുകൾ, 2 മരണം)
- 2025: കേരളം (4 കേസുകൾ, 2 മരണം)
- 2025: പശ്ചിമ ബംഗാൾ (2 കേസുകൾ, മരണം 0)
