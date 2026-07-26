ETV Bharat / bharat

ജന്തർ മന്ദര്‍ പ്രതിഷേധത്തിൽ മെഹബൂബ മുഫ്‌തിയുടെ കശ്‌മീർ പരാമർശം; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നേതാക്കൾ

'കശ്‌മീരില്‍ തീവ്രവാദമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ സേനാ നടപടികൾ സ്വാഭാവികമാണ്, എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ അങ്ങനെയല്ല' എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പരാമർശം.

MEHBOOBA MUFTI CONTROVERSY KASHMIRI PROTESTERS DELHI JANTAR MANTAR CJP PROTEST National Conference
Mehbooba Mufti (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : July 26, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശ്രീനഗർ: കശ്‌മീരിലെ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച പിഡിപി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്‌തിയുടെ ജന്തർ മന്ദര്‍ പ്രതിഷേധത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദറിലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയെ അപലപിക്കുന്നതിനിടയിൽ, കശ്‌മീരിലെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്‌തമാണെന്നും അവിടെ മർദ്ദനം നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നുമുള്ള രീതിയിലുള്ള മെഹബൂബ മുഫ്‌തിയുടെ പരാമർശമാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്.

"കശ്‌മീരില്‍ തീവ്രവാദമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ സേനാ നടപടികൾ സ്വാഭാവികമാണ്, എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ അങ്ങനെയല്ല" എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പരാമർശം. ജന്തർ മന്ദറിലെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളുടെ ആക്രമണത്തെ കശ്‌മീർ താഴ്‌വരയിലെ മുൻകാല പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി ന്യായീകരിച്ചു. 2016-ലെ കശ്‌മീർ പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് പെല്ലറ്റ് ഗൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് മെഹബൂബ മുഫ്‌തി നടത്തിയ പഴയകാല 'പാൽ, മിഠായി' പരാമർശങ്ങളും ഈ വിവാദത്തോടൊപ്പം വീണ്ടും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ മെഹബൂബ മുഫ്‌തിയുടെ ഇത്തരം പ്രസ്‌താവനകൾ ലജ്ജാകരമാണെന്നും അവർ കശ്‌മീർ ജനതയോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണമെന്നും എൻ സി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് ഹാൻഡിലിൽ മെഹബൂബ മുഫ്‌തിക്കെതിരെ വിമർശിച്ചു. 2016 ലെ കലാപത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അവരുടെ വിവാദപരമായ പരാമർശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപ്‌നി പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് അൽതാഫ് ബുഖാരി വിമർശിച്ചു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, 'ക്യാ വോ ദൂദ് ഔർ ടോഫി ലെയ്ൻ ഗയേ ദി?' (കുട്ടികൾ പാലും ടോഫിയും എടുക്കാൻ പോയിരുന്നോ?) എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കശ്‌മീരി കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ച അതേ നേതാവായതിനാൽ ഈ പരാമർശത്തിൽ തനിക്ക് ആശ്ചര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"അവരുടെ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെതിരെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ആ പെല്ലറ്റാക്രമണത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് കാഴ്‌ച നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. എത്ര രാഷ്ട്രീയ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനാജനകമായ ഓർമ്മകളാണിവ," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിവാദ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പി ഡി പി ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെയും യാതൊരു വ്യക്തതയോ വിശദീകരണമോ നൽകിയിട്ടില്ല. അനൗദ്യോഗികമായി, മെഹബൂബ മുഫ്‌തിയുടെ പ്രസ്‌താവന മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിമാറ്റി പ്രചരിപ്പിച്ചതെണെന്നു മാത്രമാണ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത്.

സിജെപി പ്രതിഷേധ പശ്ചാത്തലം

കഴിഞ്ഞ മെയ് മൂന്നിന് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും സർക്കാർ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്‌തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തി. ഇതേ തുടർന്ന് ജൂലൈ 25 ശനിയാഴ്‌ച ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിയിൽ യാതൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനുമില്ലെന്നും സർക്കാർ അതിന് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളിൽ അർഥമില്ലെന്നും സിജെപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം രാജി വച്ചത്.

Also Read: ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച മുതല്‍ രാജി വരെ; അറിയാം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്‍റെ നാള്‍വഴികള്‍

TAGGED:

MEHBOOBA MUFTI CONTROVERSY
KASHMIRI PROTESTERS
DELHI JANTAR MANTAR CJP PROTEST
NATIONAL CONFERENCE
NC SEEKS APOLOGY FOR MEHBOOBA TALK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.