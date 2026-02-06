ETV Bharat / bharat

നക്‌സലൈറ്റുകളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ; മൂന്ന് നക്‌സലൈറ്റുകളും ഒരു കമാൻഡോയും കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസുമായി (ഐടിബിപി) നടത്തിയ സംയുക്ത തെരച്ചിലിന് ഒടുവിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

Representational Image (ETV Bharat)
Published : February 6, 2026 at 4:20 PM IST

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്‌ചിരോളി ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് നക്‌സലൈറ്റുകളും ഒരു നക്‌സലൈറ്റ് വിരുദ്ധ കമാൻഡോയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസിലെ സി-60 നക്‌സൽ വിരുദ്ധ കമാൻഡോയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

കൊല്ലപ്പെട്ട കമാൻഡോ അഹേരി സ്വദേശിയും താലൂക്ക് അഹേരിയിലെ ദമ്രാഞ്ചയിലെ മന്ദ്രയിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരനുമായ ദീപക് ചിന്ന മാധവി (38) ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട നക്‌സലൈറ്റുകൾ ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ബസ്‌തർ മേഖലയുടെ അതിർത്തിക്ക് അടുത്ത പ്രദേശമാണ് ഗഡ്‌ചിരോളി.

ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസുമായി (ഐടിബിപി) നടത്തിയ സംയുക്ത തെരച്ചിലിന് ഒടുവിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

വെടിവയ്‌പിൽ പരിക്കേറ്റ ദീപക് ചിന്ന മാധവിയേയും ഉന്നത വിഭാഗത്തിലെ മറ്റൊരു ജവാനേയും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായത്തിനായി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭമ്രാഗഡിലെ സബ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ദീപക് മരണമടഞ്ഞതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മറ്റൊരു ജവാൻ കിഷ്ട്യാപള്ളി സ്വദേശിയായ ജോഗ മാധവിക്ക് വെടിയേറ്റിരുന്നു. "അയാൾ അപകടനില തരണം ചെയ്‌തു, ഉടൻ തന്നെ ഗഡ്‌ചിരോളിയിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി കൊണ്ടുപോകും," പൊലീസ് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

തെരച്ചിലിനിടെ, ഏറ്റുമുട്ടൽ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു എകെ-47 റൈഫിളും രണ്ട് എസ്എൽആറുകളും സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തു. അതേസമയം, മൃതദേഹങ്ങളും വസ്‌തുക്കളും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് സംഘങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം പോയിരുന്നു.

പ്രദേശത്ത് നക്‌സൽ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഗഡ്‌ചിരോളി പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസിലെ സി-60 കമാൻഡോകൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഗഡ്‌ചിരോളി പൊലീസ് അറിയിക്കും.

രാജ്യം നക്‌സല്‍ വിമുക്തമാക്കാൻ സർക്കാർ

2026 മാര്‍ച്ചോടെ രാജ്യം പൂര്‍ണമായി നക്‌സല്‍ മുക്തമാക്കുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെയും വാഗ്‌ദാനം. ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലുമടക്കം നിരവധി ഉന്നത നക്‌സല്‍ നേതാക്കള്‍ അടുത്തിടെ കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. നക്‌സല്‍ പുനരധിവാസത്തിനായി വമ്പന്‍ പദ്ധതികളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലാകൃഷ്‌ടരായാണ് മിക്കവരും ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തയാറായിട്ടുള്ളത്. കീഴടങ്ങാന്‍ തയാറാകാത്തവരെ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ വധിക്കാന്‍ തന്നെയാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം.

കീഴടങ്ങിയ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് സർക്കാർ മുഖേന നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം കീഴടങ്ങിയ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് 15,000 വീടുകൾ പ്രത്യേകം അനുവദിച്ചു. നക്‌സൽ രഹിത ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപയും നൽകും. നിയദ് നെല്ലനാർ പദ്ധതി നടക്കുന്ന 400-ലധികം ഗ്രാമങ്ങൾ മാവോയിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

