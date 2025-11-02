ETV Bharat / bharat

46 ൽ നിന്ന് 38 ലേയ്‌ക്ക്, നക്‌സൽ ബാധിത ജില്ലകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവ്

2026 മാർച്ചോടെ നക്‌സലിസം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ ആക്രമണാത്മക നടപടിയെത്തുടർന്ന് എല്ലാ തലങ്ങളിലും നക്‌സലിസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞുവെന്നു മാധ്യമ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

NAXALITES NAXAL AFFECTED DISTRICTS IN INDIA NAXALISM LWE AFFECTED DISTRICTS
Representational image (ANI)
author img

By PTI

Published : November 2, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് നക്‌സൽ ബാധിത ജില്ലകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ കുറവ്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 46 നക്‌സൽ ബാധിത ജില്ലകളുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് 38 എണ്ണമായി ഇത് ചുരുങ്ങി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നക്‌സൽ ബാധിത ജില്ലകളുടെ വർഗീകരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അവലോകന റിപ്പാർട്ടിലാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നക്‌സൽ ബാധിത ജില്ലകളിലാണ് കുറവ് വന്നത്.

'നക്‌സലിസത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ദേശീയ നയവും പ്രവർത്തന പദ്ധതിയും (LWE) 2015' എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഈ ഭീഷണിയെ നേരിടാൻ ഒരുമിച്ച് തയാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബാധിത മേഖലയിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എസ്ആർഇ പ്രകാരം നക്‌സൽ ബാധിത പ്രദേശമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഏപ്രിൽ 1 ന് 46 ൽ നിന്ന് 38 ആയി കുറഞ്ഞുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകളും സ്രോതസുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നത്തെ നേരിടാൻ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഒരു ഉന്നതതല നക്‌സല്‍ വിരുദ്ധ പദ്ധതിയാണ് എസ്‌ആർ‌ഇ. എസ്‌ആർ‌ഇ ജില്ലകളെ 'ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദ ബാധിത ജില്ലകൾ' എന്നും 'ലെഗസി ആൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ' എന്നും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2026 മാർച്ചോടെ നക്‌സലിസം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ ആക്രമണാത്മക നടപടിയെത്തുടർന്ന് എല്ലാ തലങ്ങളിലും നക്‌സലിസത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് മാധ്യമ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഏപ്രിലിൽ 18 ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 11 ആയി കുറഞ്ഞു. 'ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച ജില്ലകൾ', 'ആശങ്കയുള്ള ജില്ലകൾ', 'മറ്റ് ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദ ബാധിത ജില്ലകൾ' എന്നിങ്ങനെയാണ് അവയെ ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വർഗീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ഏറ്റവും പുതിയ വർഗീകരണം അനുസരിച്ച്, ഏപ്രിൽ 1-ന് ആറ് ജില്ലകളുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നക്‌സലിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച ജില്ലകളായി അവശേഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് എണ്ണം മാത്രമാണ്. ഈ മൂന്ന് ജില്ലകൾ ബിജാപൂർ, നാരായൺപൂർ, സുക്‌മ എന്നിവയാണ്. ഇവ ഛത്തീസ്‌ഗഢിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

2015-ൽ 35 ജില്ലകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എൽഡബ്ല്യുഇ ബാധിത ജില്ലകൾക്ക് കീഴിൽ ഈ ഉപവിഭാഗത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ചത്. ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ കാങ്കർ, ജാർഖണ്ഡിലെ വെസ്റ്റ് സിങ്‌ഭൂം, മധ്യപ്രദേശിലെ ബാലഘട്ട്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്‌ചിരോളി എന്നിവയാണ് ആശങ്കയുള്ള ജില്ലകൾ. നക്‌സൽ സ്വാധീനം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിഭവങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴും വേണ്ട ജില്ലകളാണ് ഇതിന് കീഴിൽ വരുന്നത്. ഏപ്രിലിൽ, ആറ് ജില്ലകളിൽ നാലെണ്ണം ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും അവലോകനത്തിന് ശേഷം രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കുകയും ചെയ്‌തതായി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പ്രകാരം, 'ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച ജില്ലകൾ' അല്ലെങ്കിൽ 'ആശങ്കയുള്ള ജില്ലകൾ' എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ജില്ലകളെ 'ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദ ബാധിത ജില്ലകൾ' എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഏപ്രിലിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ആറ് ജില്ലകളുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ അവലോകനം അനുസരിച്ച്, ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ ദന്തേവാഡ, ഗരിയബന്ദ്, മൊഹ്‌ല-മാൻപൂർ-അംബഗഢ് ചൗക്കി, ഒഡിഷയിലെ കാണ്ഡമാൽ എന്നീ നാല് നക്‌സല്‍ ബാധിത ജില്ലകൾ നിലവിലുണ്ട്.

കൂടാതെ, 27 ജില്ലകളെ 'ലെഗസി ആൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ജില്ലകൾ' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒഡിഷയിൽ നിന്നുള്ള എട്ട്, ഛത്തീസ്‌ഗഢിൽ നിന്നുള്ള ആറ്, ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള നാല്, ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന്, തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ജില്ലകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. നക്‌സലിസം അവസാനിച്ച ജില്ലകളാണിവ. എന്നാൽ നക്‌സല്‍ വ്യാപനത്തിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആയതിനാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് തുടർച്ചയായ സർക്കാർ പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്ന് രേഖകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഏപ്രിലിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ 28 ജില്ലകളുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ അവലോകനത്തിന് ശേഷം എട്ട് ജില്ലകളെ ഒഴിവാക്കുകയും ഏഴ് ജില്ലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ALSO READ: 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രചാരത്തില്‍, നിയമസാധുത നിലനില്‍ക്കും, കണക്കുകൾ പുറത്ത് വിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക്

TAGGED:

NAXALITES
NAXAL AFFECTED DISTRICTS IN INDIA
NAXALISM
LWE AFFECTED DISTRICTS
NAXAL AFFECTED DISTRICTS DROP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പൂട്ട്‌ വീണ് മൂപ്പീന്‍സ് കുന്ന്; വികസനം കാത്ത് നടപ്പാത, സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മാഹി സമ്മാനിക്കുന്നത് നിറം മങ്ങിയ കാഴ്‌ചകള്‍

പന്തം പോലെ ജ്വലിക്കും; വഴിനീളെ 'തീപ്പൂമരം', തേയിലച്ചെരുവുകള്‍ക്കിത് പൂക്കാലം

തോണിയിലേറി തെയ്യങ്ങൾ അരയി ദേശത്തേക്ക്; അപൂർവ കാഴ്‌ചയായി കാർത്തിക കാവിലെ കളിയാട്ടം

അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.