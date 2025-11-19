ETV Bharat / bharat

ശാന്തമാകാതെ മരേഡുമില്ലി, സുരക്ഷാ സേനയും മാവോവാദികളും തമ്മിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടൽ; ഏഴുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

സുരക്ഷാ സേനയും മാവോ സംഘങ്ങളുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരിച്ചവരെല്ലാം ഛത്തീസ്‌ഗഢിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും മരിച്ചവരിൽ കുപ്രസിദ്ധ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ദേവ്‌ജിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ANTI NAXAL OPERATION MAOIST ENCOUNTER IN ANDHRA ANDHRA PRADESH NAXAL NEWS TOP NAXAL COMMANDER MADVI HIDMA
Naxal encounter in Maredumalli (EENADU)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 19, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിലെ മരേഡുമില്ലി പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും മാവോവാദികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ. സുരക്ഷാ സേനയും മാവോ സംഘങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരിച്ചവരെല്ലാം ഛത്തീസ്‌ഗഢിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും മരിച്ചവരിൽ കുപ്രസിദ്ധ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് ദേവ്‌ജിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

മൃതദേഹങ്ങൾ രാമ്പച്ചോദവാരം ഏരിയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മറ്റുള്ളവർക്കായി സുരക്ഷാ സേന തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. മരേഡുമില്ലി വനമേഖലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധിച്ച പൂർണ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഏറ്റുമുട്ടൽ സ്ഥിരീകരിച്ചതായും സംസ്ഥാന ഇൻ്റലിജൻസ് അഡീഷണൽ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ (ഡിജി) മഹേഷ് ചന്ദ്ര ലഡ്‌ഡ പറഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങണമെന്നും ഡിജി മഹേഷ്‌ ചന്ദ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ANTI NAXAL OPERATION MAOIST ENCOUNTER IN ANDHRA ANDHRA PRADESH NAXAL NEWS TOP NAXAL COMMANDER MADVI HIDMA
Top Naxal Commander Madvi Hidma Among Six Gunned Down (ETV Bharat)

പിടിച്ചെടുത്ത് ആയുധങ്ങളും സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കളും

അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തതായി സംസ്ഥാന പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഛത്തീസ്‌ഗഢ്, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആന്ധ്രയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും കർശന നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും സംസ്ഥാന പൊലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നവംബർ 17 ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് വകുപ്പും സുരക്ഷാ സേനയും ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷനിൽ ഉന്നത കമാന്‍ഡര്‍ മാധവി ഹിദ്‌മയടക്കം ആറ് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. എൻ‌ടി‌ആർ, കൃഷ്‌ണ, ഏലൂരു, കാക്കിനട, കൊണസീമ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് 50 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായും ഡിജി മഹേഷ്‌ ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

"മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ സോണൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, 23 പ്ലാറ്റൂൺ അംഗങ്ങൾ, അഞ്ച് ഡിവിഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, 19 ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതെയാണ് ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റുകൾ നടത്തിയത്.

ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ മാവോയിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്‌ചയുണ്ടായ മാരേഡുമില്ലി ഏറ്റുമുട്ടലിനുശേഷം, ചില മാവോയിസ്റ്റുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്," എഡിജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ഹിദ്‌മയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. ഹിദ്‌മ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മരിച്ചത്. പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഹിദ്‌മ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന ആരോപണത്തിൽ സത്യമില്ല. മാവോയിസ്റ്റ് വിമുക്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശിനായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. പലരും ഉടൻ കീഴടങ്ങിയേക്കും. അറസ്റ്റുകളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഛത്തീസ്‌ഗഢിൽ പലയിടത്തും മാവേവാദി ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്." എഡിജി മഹേഷ്‌ ചന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാവോ സംഘാംഗങ്ങൾ എത്തിയതായി വിവരം പൊലീസ് വകുപ്പിന് ലഭിച്ചു. സ്പെഷ്യൽ സോണൽ കമ്മിറ്റിയിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളെയും ഡിവിഷണൽ കമ്മിറ്റിയിലെ അഞ്ച് അംഗങ്ങളെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: മാവോയിസ്റ്റ് ഉന്നത കമാന്‍ഡര്‍ മാധവി ഹിദ്‌മയടക്കം ആറ് മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തകരെ വധിച്ചു

TAGGED:

ANTI NAXAL OPERATION
MAOIST ENCOUNTER IN ANDHRA
NAXAL ATTACK
TOP NAXAL COMMANDER MADVI HIDMA
NAXAL ENCOUNTER IN MAREDUMILLI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.