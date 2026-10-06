നാവികസേനയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന് ചോർത്തി നൽകി; ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹണി ട്രാപ്പിൽ
പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് മുഖർജി (31) എന്ന നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഏജൻ്റിൻ്റെ വലയിലായത്
Published : October 6, 2026 at 9:33 AM IST
വിശാഖപട്ടണം: കിഴക്കൻ നാവിക കമാൻഡ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് അതീവ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോരുന്നതായി കണ്ടെത്തൽ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി പാകിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ പ്രതിരോധ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പാകിസ്ഥാൻ ഏജൻ്റിൻ്റെ ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുങ്ങി രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയ സംഭവം വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പാകിസ്ഥാൻ ഏജൻ്റിൻ്റെ വലയിൽ
പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് മുഖർജി (31) എന്ന നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഏജൻ്റിൻ്റെ വലയിലായത്. 2014ൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ ചേർന്ന ഇയാൾ വിശാഖപട്ടണത്തെ കിഴക്കൻ നാവിക കമാൻഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നാവികനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇയാൾ പാകിസ്ഥാൻ വനിത ഏജൻ്റുമായി പരിചയത്തിലാകുന്നത്.
ആകർഷകമായ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ പ്രണയം നടിച്ചായിരുന്നു ഏജൻ്റ് പ്രദീപിനെ വലയിലാക്കിയത്. നിരന്തരമുള്ള ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ശേഷം പ്രതിരോധ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. വിശാഖപട്ടണം നാവിക താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെയും അന്തർവാഹിനികളുടെയും നീക്കങ്ങളും താവളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഇവർ ചോർത്തിയെടുത്തത്.
പ്രദീപിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസ് കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസും നാവികസേന ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികളും ചേർന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളോളം ഇയാളെ മുഴുവൻ സമയ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനാക്കുകയും നിർണായക തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ വച്ച് പ്രദീപിനെ അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഓപ്പറേഷൻ ഡോൾഫിൻസ് നോസ്
വിശാഖപട്ടണത്തെ കിഴക്കൻ നാവിക കമാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ ഹണി ട്രാപ്പ് സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഒരുക്കിയ ഹണി ട്രാപ്പിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അന്ന് കുടുങ്ങിയത്. ചാറ്റുകൾക്കിടയിലും വീഡിയോ കോളുകളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ ഏജൻ്റുമാർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെയും അന്തർവാഹിനികളുടെയും നീക്കങ്ങളും പ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോർത്തി നൽകി. ഇതിന് പ്രതിഫലമായി ചിലർക്ക് ഹവാല ഇടപാടുകളിലൂടെ പണവും ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഈ റാക്കറ്റിനെ തകർക്കുന്നതിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ, നാവികസേന ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി രഹസ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ദൗത്യമായിരുന്നു 'ഓപ്പറേഷൻ ഡോൾഫിൻസ് നോസ്'. വിശാഖപട്ടണം, മുംബൈ, കാർവാർ നാവിക താവളങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഹവാല ഏജൻ്റുമാരും ഉൾപ്പെടെ 11 പേരെയാണ് അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഈ കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി
കിഴക്കൻ നാവിക കമാൻഡ് ആസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഹണി ട്രാപ്പ് സംഭവങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതോടെ കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികളും നാവികസേനയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. നാവിക താവളത്തിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ നീക്കങ്ങളും പ്രദീപ് മുഖർജി എത്രത്തോളം ശത്രുരാജ്യത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഹവാല വഴിയോ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും അധികൃതർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
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പ്രദീപ് മുഖർജി ഒറ്റയ്ക്കാണോ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകളുമായി ചാറ്റിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും നാവികസേന ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിശാഖപട്ടണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന താവളങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും സമൂഹമാധ്യമ പ്രൊഫൈലുകളും കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അധികൃതർ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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