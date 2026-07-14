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ഭർത്താവിനെ കൊന്ന് കഷണങ്ങളാക്കി കാട്ടിൽ തള്ളി; ഒമ്പത് മാസത്തിനു ശേഷം ഭാര്യയും കാമുകനും പിടിയിൽ

ഭാര്യ നൽകിയ മൊഴികളിൽ സംശയം തോന്നിയ സഹോദരൻ്റെ പരാതിയിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവന്നത്.

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Representative image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 1:55 PM IST

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താനെ: നവി മുംബൈയിൽ ഒൻപത് മാസം മുൻപ് കാണാതായ അമ്പതുകാരനെ ഭാര്യയും കാമുകനും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി മ്യതദേഹം കഷണങ്ങളാക്കി വനത്തിൽ തള്ളിയ കേസിൽ പ്രതികൾ പിടിയിൽ. ഐറോളി സ്വദേശിയായ ബാലിറാം സൂര്യനാഥ് കുശ്വാഹയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഭാര്യ സുനിത (40) ഇവരുടെ കാമുകനും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ രാഹുൽ ദശരഥ് പ്രജാപതി (30) എന്നിവരെ റാബാലെ എം ഐ ഡി സി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. 2025 ആഗസ്റ്റിൽ നടന്ന കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയുന്നത് 11 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്.

അവിഹിത ബന്ധം കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായി

ബാലിറാമിൻ്റെ ഭാര്യ സുനിതയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ രാഹുലും തമ്മിൽ ഏറെ നാളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു . ഈ ബന്ധത്തെ ബാലിറാം ശക്തമായി എതിർത്തതോടെയാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് ഇയാളെ വകവരുത്താൻ ഗുഢാലോചന നടത്തിയത് . 2025 ആഗസ്റ്റ് 9 നായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത് . മക്കളെ ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷമായിരുന്നു പ്രതികൾ ക്യത്യം നിർവഹിച്ചത്.

ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു, മൃതദേഹം മൂന്ന് കഷണങ്ങളാക്കി

അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ബാലിറാമിനെ പ്രതികൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് കഴുത്തറുത്ത് മരണം ഉറപ്പാക്കുകയുമായിരുന്നു. തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി മൃതദേഹം മൂന്ന് കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ചാക്കുകളിലാക്കി. തുടർന്ന് രാഹുലിൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റി ഘാൻസോലിക്ക് സമീപമുള്ള ഗാവ്‌ലി ദേവ് ഹിൽ വനത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സുനിത സ്വന്തം വീട് വാടകയ്ക്ക് നൽകി മക്കളോടൊപ്പം ഘാൻസോലിയിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്‌തു.

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സംശയം തോന്നിയത് സഹോദരന്

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ബാലിറാമിൻ്റെ സഹോദരൻ സുനിതയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ബാലിറാമിൻ്റെ അപ്രത്യക്ഷമാകലിനെക്കുറിച്ച് സുനിത നൽകിയ പരസ്‌പരവിരുദ്ധമായ മറുപടികളിൽ സംശയം തോന്നിയ സഹോദരൻ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രതികൾ നിരന്തരം മൊബൈൽ ഫോണുകളും സിം കാർഡുകളും മാറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇരുവരുടെയും കോൾ ഡീറ്റെയിൽ റെക്കോർഡുകൾ (CDR) കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം പൊലീസിനെ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു.

തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) കൊലപാതകം (സെക്ഷൻ 103), തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ (സെക്ഷൻ 238) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത പ്രതികളെ കോടതി ഏഴ് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. വനത്തിൽ നിന്നും മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ചില അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

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TAGGED:

RABALE MIDC POLICE
AIROLI MAN KILLED BODY CHOPPED
BALIRAM KUSHWAHA MURDER
NAVI MUMBAI
NAVI MUMBAI MURDER CASE

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