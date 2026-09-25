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ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്‍റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം; ഡൽഹിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, എസ്എഫ്ഐ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം

എസ്ഐഎയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ മലയാളി എംപിമാരായ എ എ റഹീമും വി ശിവദാസനും പങ്കെടുത്തു. ഇവരെ പൊലീസ് അസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി.

NATIONWIDE PROTEST GYANESH KUMAR CONGRESS SFI
ഡല്‍ഹിയിലെ എസ്എഫ്ഐ മാര്‍ച്ചുണ്ടായ സംഘര്‍ഷം (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 6:59 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്‍റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ആസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടെ ഇടങ്ങളില്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി കോൺഗ്രസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ റയ്സിന റോഡിൽ നിന്ന് ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തിയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘർഷഭരിതമായത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തിനും വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിനും എതിരെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്‍റെ ദേശീയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായായിരുന്നു മാർച്ച്. ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് പ്രദേശം ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതോടെ പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒരുവിഭാഗത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കി.

പ്രതിഷേധത്തിനിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഉദയ് ഭാനു ചിബ് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്., രാജ്യദ്രോഹം ചെയ്ത ഗ്യാനേഷ് തീഹാർ ജയിലിൽ പോകുന്നത് ഉറപ്പാണ്, രാജ്യം വിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാകുമെന്നും രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

140 കോടി ജനങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം കവർന്ന ഗ്യാനേഷിനെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരന്‍റെയും സമരമാണെന്നും ഗ്യാനേഷ് കൈവിലങ്ങ് വെച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നത് വരെ പിന്നോട്ടില്ലെന്നും അമിത് ഷായുടെയും മോദിയുടെയും കളിപ്പാവയായി അധികാരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ രാജ്യത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

എസ്ഐഎയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ മലയാളി എംപിമാരായ എ എ റഹീമും വി ശിവദാസനും പങ്കെടുത്തു. ഇവരെ പൊലീസ് അസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി.

NATIONWIDE PROTEST GYANESH KUMAR CONGRESS SFI
ഡല്‍ഹിയിലെ എസ്എഫ്ഐ മാര്‍ച്ചുണ്ടായ സംഘര്‍ഷം (Facebook.com)

ഡൽഹിക്ക് പുറമെ രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സമാന പ്രതിഷേധങ്ങൾ അരങ്ങേറി. പട്നയിലും ചണ്ഡീഗഡിലും പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു, ചണ്ഡീഗഡിൽ ചിലർ പൊലീസ് വാനുകൾക്ക് മുകളിൽ കയറി. ഷിംലയിൽ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചവർ ഔദ്യോഗിക ബോർഡിൽ കറുത്ത മഷി പൂശി. ഡെറാഡൂണിൽ സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള കുമാരി സെൽജയുടെയും പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ഗണേഷ് ഗോഡിയാലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടന്നു.

മണിപ്പൂരിൽ പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ഒക്രം ഇബോബി സിങ്ങിന്റെയും സിഎൽപി നേതാവ് കെയ്ഷാം മേഘചന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ലംഫെൽപത്തിലെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സിഇസിയുടെ കോലം കത്തിക്കുകയും അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും പോലീസ് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ജമ്മുവിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിന് പുറത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ശ്രീനഗറിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ബാനറുകളുമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. ലഖ്‌നൗ, ഗുവാഹത്തി, കൊൽക്കത്ത, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, ജമ്മു കശ്മീർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം നടന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിലും ഡാറ്റാബേസ് ആക്‌സസിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും 10 മാസത്തിനിടെ 14 തവണ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് എസ്ഐആർ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം കനത്തത്.

അതേസമയം, ഗ്യാനേഷ് കുമാര്‍ രാജിവച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ രണ്ടു മുതല്‍ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് കോക്റോച്ച് ജനത പാര്‍ട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

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