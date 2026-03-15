'മോഡിയുടെ പ്രചാരണച്ചട്ടം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബിജെപിയുടെ ശാഖ'; വിമർശനവുമായി ദേശീയ നേതാക്കൾ
''ജിയുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളും ഫ്ലാഗ്-ഓഫുകളും കഴിഞ്ഞു, മോഡൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അല്ല മോഡിയുടെ പ്രചാരണച്ചട്ടം എന്നാണ്'' കമ്മിഷനെ ജയറാം രമേശ് വിമർശിച്ചത്.
Published : March 15, 2026 at 1:48 PM IST
മുംബൈ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും ദേശീയ നേതാക്കൾ. മോഡൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അല്ല "മോഡിയുടെ പ്രചാരണച്ചട്ടം" ആണെന്ന് പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇൻ-ചാർജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മേധാവി ജയറാം രമേശ്. എക്സിലൂടെയാണ് വിമർശനം. 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തീയതി വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന അറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് പരിഹാസം.
"ജിയുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ, റിബൺ മുറിക്കൽ, ഫ്ലാഗ്-ഓഫുകൾ, ലോഞ്ചുകൾ എന്നിവയുടെ ഈ റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ ജി കമ്മിഷന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം (എംസിസി) ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. എന്നാൽ 2014 മുതൽ ഇത് മോദിയുടെ പ്രചാരണച്ചട്ടത്തിന് പകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു" - ജയറാം രമേശ് വിമർശിച്ചു.
The Election Commission will announce the schedule for the 2026 assembly elections at 4 PM today. It would have been given the go-ahead by the G2, since G1 would have completed this round of inaugurations, ribbon-cuttings, flag-offs, and launches.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 15, 2026
The Election Commission’s…
ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ശാഖയെന്ന് വിമർശിച്ച് ശിവസേന (യുബിടി) എംപി സഞ്ജയ് റാവത്ത്. മുംബൈയിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇസിഐ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം എവിടെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരുപക്ഷേ ബിജെപി ഓഫീസിൽ നടന്നേക്കാം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ബിജെപിയുടെ ഒരു വിപുലീകൃത ശാഖയാണ്. ഇവർ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നും എംപി സഞ്ജയ് റൗട്ട് വിമർശിച്ചു
#WATCH | Mumbai | On EC likely to announce election schedule for poll-bound states today, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, " i don't know where the election commission's press conference will be held. perhaps at the bjp office. the election commission today is an extended…— ANI (@ANI) March 15, 2026
"ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവർ ബിജെപിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, കേരളം, തമിഴ്നാട്, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെയും വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്രമായ പരിഷ്കരണം (എസ്ഐആർ) ഇതിനകം നടത്തി. അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും മാർച്ച് 10 ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി അവർ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 324 ഉം 1951 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 20 ബി ഉം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്ലീനറി അധികാരങ്ങൾ പ്രകാരം, സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ വോട്ടെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിന് കമ്മീഷനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരെ നിയമിച്ചു. ഫീൽഡ് തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ കാര്യക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമായ മാനേജ്മെൻ്റ് മേൽനോട്ടം അവർ വഹിക്കുന്നു.
കേരളത്തില് ഏപ്രിലില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത. വിഷു അടക്കമുള്ള ഉത്സവങ്ങള് കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തീയതി നിശ്ചയിക്കുകയെന്ന് കമ്മീഷന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മെയ് അഞ്ചിന് മുൻപ് വോട്ടെണ്ണല് പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിലാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഷെഡ്യൂള് തയാറാക്കുകയെന്നാണ് വിവരം.
കഴിഞ്ഞ തവണ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളില് ഇത്തവണ രണ്ടോ മൂന്നോ ഘട്ടങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ (എസ്ഐആർ) ഭാഗമായി നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പുതുച്ചേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
