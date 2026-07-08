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റാഞ്ചിയിലെ ആര്‍എസ്എസ് കാര്യാലയത്തിലെ ബോംബാക്രമണം; രാജ്യത്ത് 20 ഇടത്ത് തെരച്ചിലുമായി എന്‍ഐഎ

ഝാര്‍ഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിലുള്ള ആര്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ പെട്രോള്‍ ബോംബാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യ വ്യാപക തെരച്ചില്‍

RSS OFFICE IN RANCHI NATIONAL INVESTIGATION AGENCY ISI TEHRIK E THALIBAN
NIA ആസ്ഥാനം, ഡല്‍ഹി (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 5:02 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: റാഞ്ചിയിലെ ആര്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തെ ബോംബാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 20 ഇടത്ത് തെരച്ചില്‍ നടത്തുന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ അഞ്ചിടത്ത്, മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ മൂന്ന് ഇടത്ത്, ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ രണ്ട്, ബിഹാര്‍, രാജസ്ഥാന്‍, കര്‍ണാടക, ഗുജറാത്ത്, തെലങ്കാന, പശ്ചിമബംഗാള്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഓരോ സ്ഥലത്തും വീതമാണ് പരിശോധന.

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ഝാര്‍ഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിലുള്ള ആര്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെയുണ്ടായ പെട്രോള്‍ ബോംബാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജ്യ വ്യാപക തെരച്ചില്‍. ജൂണ്‍ പതിനാറിനാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. അറസ്റ്റിലായവര്‍ ഐഎസ്ഐയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തെഹ്‌രിക് ഇ താലിബാന്‍ ഹിന്ദുസ്ഥാനുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. ഇവര്‍ ദുബായിലാണ് പരിശീലനം നേടിയതെന്നും അന്വേഷണ വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.അറസ്റ്റിലായ സെയ്‌ഫ് അന്‍സാരിയും അമന്‍ അന്‍സാരിയും ദുബായിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ വച്ച് പാകിസ്ഥാന്‍ പൗരനായ ഭാട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഷഹബാസ് റാണയുമായി പരിചയത്തിലാകുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ ഭീകരസംഘത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുകയും ഇന്ത്യയില്‍ ദേശ വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്താമെന്ന ധാരണയിലെത്തുകയും ചെയ്‌തു.

ദുബായില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘത്തലവന്‍മാരുമായി ഇവര്‍ ബോട്ടിം, വാട്‌സ്‌ആപ്പ് തുടങ്ങിയവ വഴി നിരന്തരം ഇവര്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇവര്‍ മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തുകയും അത് ദുബായിലുള്ള ഇവരുടെ തലവന്‍മാര്‍ക്ക് അയച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. സാങ്കേതിക തെളിവുകളുടെയും ഇവര്‍ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച റാപ്പിഡോ കാബിന്‍റെയും സഹായത്തോടെയാണ് പൊലീസ് ഇവരെ കുടുക്കിയത്. രക്ഷപ്പെട്ട ഇവരെ ബൊക്കാറോ, കൊദെര്‍മ പൊലീസിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് പിടിച്ചത്.

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കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാറിനാണ് നിര്‍വാണപൂരിലെ ആര്‍എസ്എസ് കാര്യാലയത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.സംഘം ഇവിടേക്ക് പെട്രോള്‍ ബോംബ് എറിയുകയായിരുന്നു. നാശനഷ്‌ടങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തിന്‍റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് പൊലീസ് ഉടന്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടു. രാജ്യാന്തര ഭീകര ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസന്വേഷണം ഝാര്‍ഖണ്ഡ് ഭീകരവിരുദ്ധ സംഘത്തിന് കൈമാറി.

പ്രദേശത്തെ സാമൂഹ്യ സൗഹാര്‍ദ്ദം തകര്‍ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ശുചിമുറിയുടെ ജനാല തകര്‍ത്ത് പ്രതികള്‍ ആദ്യം രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും റാഞ്ചി സിറ്റി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പരസ് റാണ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇവരെ ഒരു ബസില്‍ നിന്ന് പിടികൂടി. പിന്നീട് പൊലീസിന്‍റെ തോക്ക് പിടിച്ച് വാങ്ങി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഇതിനിടെ പ്രതികളിലൊരാളുടെ കാലില്‍ വെടിയേറ്റു. ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

രണ്ട് കുപ്പികള്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയില്‍ ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധന തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടിസൂപ്രണ്ട് കെ വി രാമന്‍ പറഞ്ഞു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരു സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

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