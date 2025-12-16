Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / bharat

നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്: ഇഡി കുറ്റപത്രം പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് കോടതി, അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കാൻ നിർദേശം

സ്വകാര്യ അന്യായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറ്റപത്രമെന്നും എഫ്‌ഐആർ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.

NATIONAL HERALD CASE NATIONAL HERALD CASE UPDATES RAHUL GANDHI ENFORCEMENT DIRECTORATE
Sonia Gandhi with Rahul Gandhi (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 12:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ സോണിയാ ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽഗാന്ധിക്കും ആശ്വാസം. ഇരുവർക്കുമെതിരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് (ഇഡി) സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഡൽഹി കോടതി.

സ്വകാര്യ അന്യായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറ്റപത്രമെന്നും എഫ്‌ഐആർ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അന്വേഷണം പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡിന് (എജെഎൽ) മേൽ തങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലെന്ന ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൻ്റെ വാദത്തെ ഇഡി അഭിഭാഷകൻ എതിർത്തിരുന്നു.

നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പത്രത്തിൻ്റെ പ്രസാധകർ യഥാർഥത്തിൽ എജെഎൽ ആയിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഇഡി അഭിഭാഷകൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും എജെഎല്ലിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്വതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതിനാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു രാഹുൽഗാന്ധിയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ആർഎസ് ചീമയുടെ വാദം.

"ജെഎല്ലിൻ്റെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇഡി അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല? 1937ൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, ജെബി കൃപലാനി, റാഫി അഹമ്മദ് കിദ്‌വായ്, മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് എജെഎൽ സ്ഥാപിച്ചത്. എജെഎല്ലിൻ്റെ നയങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്"- ആർഎസ് ചീമയുടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് അഭിഭാഷകൻ

അത്ഭുതകരവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ ഈ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നായിരുന്നു സോണിയാ ഗാന്ധിക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വിയുടെ വാദം. യങ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡിനെ കടത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ മാത്രമാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും സിംഗ്വി പറഞ്ഞു.

2025 മെയ് രണ്ടിനാണ് സോണിയാ ഗാന്ധി, രാഹുൽഗാന്ധി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് പ്രതികൾക്ക് കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചത്. കള്ളപ്പണം നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) സെക്ഷൻ 44, 45 പ്രകാരം ഏപ്രിൽ 15ന് ഇഡി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇഡി പരാമര്‍ശിച്ച പരാതിയിൽ സോണിയാ ഗാന്ധി, രാഹുൽഗാന്ധി, സാം പിത്രോദ എന്നിവരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്

2012ലാണ് കേസിൻ്റെ ആരംഭം. ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവും മറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളും 1938ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന പത്രം. അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡാണ് പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

എന്നാൽ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസ് ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വഞ്ചനയും വിശ്വാസലംഘനവും നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ബിജെപി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി പ്രാദേശിക കോടതിയിൽ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്‌തത്.

എന്നാല്‍ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം 2008ല്‍ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പ്രസിദ്ധീകരണം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് മാതൃ കമ്പനിക്ക് 90 കോടി രൂപയുടെ കടമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ എജെഎല്ലിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി 10 വർഷത്തിനിടെ നൂറോളം തവണകളായി 90 കോടി രൂപ വായ്‌പ നൽകി.

എന്നാൽ, നാഷണൽ ഹെറാൾഡിനോ എജെഎല്ലിനോ വായ്‌പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അതിനാൽ അത് ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളാക്കി മാറ്റിയെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞത്. 2010-ൽ രൂപീകരിച്ച ലാഭേച്‌ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ യങ് ഇന്ത്യൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഇവയുടെ ഓഹരികൾ അനുവദിച്ചു.

യങ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയിൽ രാഹുൽഗാന്ധിയ്ക്കും സോണിയാ ഗാന്ധിക്കും 38 ശതമാനം വീതം ഓഹരികളുണ്ട്. മോത്തിലാൽ വോറ, ഓസ്‌കാർ ഫെർണാണ്ടസ്, സാം പിത്രോദ, സുമൻ ദുബെ എന്നിവർക്കാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓഹരികൾ.

ALSO READ: വിലയ്‌ക്ക് വാങ്ങേണ്ടതാണോ? സ്ത്രീധനത്തെക്കുറിച്ച് ഭാവി തലമുറ അറിയണം; പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

TAGGED:

NATIONAL HERALD CASE
NATIONAL HERALD CASE UPDATES
RAHUL GANDHI
ENFORCEMENT DIRECTORATE
DELHI COURT ON NATIONAL HERALD CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.