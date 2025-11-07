ദേശീയ ഫുട്ബോൾ താരത്തെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്
പരിശീലനത്തിനായി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. പ്രതിയായ കുനാൽ പരിഹാർ താരത്തിനെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തി തന്നോടൊപ്പം വരാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : November 7, 2025 at 11:44 AM IST
ഭോപ്പാൽ: ദേശീയ ഫുട്ബോൾ താരത്തെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ. മധ്യപ്രദേശിലെ ദുർഗ് ജില്ലയിലെ ചൗപട്ടിക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്. 23 കാരിയായ താരം പരിശീലനത്തിനായി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
പ്രതിയായ കുനാൽ പരിഹാർ താരത്തിനെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തി തന്നോടൊപ്പം വരാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ചീഫ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സത്യപ്രകാശ് തിവാരി പറഞ്ഞു. എതിർത്തപ്പോൾ പ്രതി കൈയ്ക്ക് കയറി പിടിക്കുകയും ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട യുവതി അടുത്തുള്ള കടയിൽ അഭയം തേടി.
അല്പസമയത്തിന് ശഷം പിതാവിനെ വിളിച്ച് യുവതി സംഭവ വിവരം അറിയിച്ചു. പിന്നീട് പിതാവിനോടൊപ്പം പത്മനാഭ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി പരിഹാറിനെതിരെ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകി. പ്രതി ഒളിവിൽ പോയിരുന്നെങ്കിലും ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന് പൊലീസ് സംഘം ഇയാളെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി സിഎസ്പി തിവാരി അറിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലാണ് പ്രതി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഭയമില്ലാതെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർഥിക്കുന്നു" മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസ് വേഗത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും സംഭവം സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതര ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മാസം, ഐസിസി വനിതാ ലോകകപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ, ഇൻഡോറിലെ എംഐജി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ രണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായതായി പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന്, പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഫേയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി, ഖജ്റാന റോഡിന് സമീപത്ത് ബൈക്കിൽ എത്തിയ യുവാവ് ശല്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. അജ്ഞാതനായ യുവാവ് തങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയെന്നും സ്പർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും ടീം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡാനി സിംസിനോട് പറഞ്ഞു. സ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം, ഖജ്റാന പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്ന് പ്രതിയായ അക്വീൽ ഖാൻ എന്ന യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ALSO READ: അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇനി എഴുതി നൽകണം; അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമാകും: സുപ്രീം കോടതി