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സ്വന്തം വീടുകളിലും സ്‌ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ല; ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തില്‍ ബിഹാര്‍ ഒന്നാമത്, കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം?

18 മുതൽ 49 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് ഈ സർവേയ്ക്കായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പങ്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള ശാരീരികമായ മർദ്ദനം, കടുത്ത പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെയാണ് 'ഗാർഹിക പീഡനം' എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

SPOUSAL VIOLENCE IN INDIA DOMESTIC VIOLENCE STATISTICS INDIA NFHS 6 WOMEN SURVEY REPORT WOMENSAFETYINDIA
Representative Image (Getty, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 11:39 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ (2023-24) ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ ഗാർഹിക സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. 18 മുതൽ 49 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള, വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ പങ്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള ശാരീരിക-ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് ഈ സർവേ മാപ്പ് കൃത്യമായി കാണിച്ചുതരുന്നു. സാമ്പത്തിക-വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും സ്ത്രീ സുരക്ഷയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വലിയ അസമത്വം ഈ കണക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ്.

18 മുതൽ 49 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് ഈ സർവേയ്ക്കായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പങ്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള ശാരീരികമായ മർദ്ദനം, കടുത്ത പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെയാണ് ഇവിടെ 'ഗാർഹിക പീഡനം' എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദേശീയ ശരാശരി; അഞ്ചിൽ ഒരു സ്ത്രീ സുരക്ഷിതയല്ല

സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ശരാശരി 22.3 ശതമാനമാണ്. അതായത് രാജ്യത്തെ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളിൽ അഞ്ചിൽ ഒന്നിലധികം പേർ സ്വന്തം പങ്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഇടമാകേണ്ട വീട് തന്നെ പലർക്കും ഭയത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു എന്നാണ് ഈ ഉയർന്ന ശരാശരി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന അതിക്രമ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ, തെക്കൻ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പങ്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള അതിക്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്.

SPOUSAL VIOLENCE IN INDIA DOMESTIC VIOLENCE STATISTICS INDIA NFHS 6 WOMEN SURVEY REPORT WOMENSAFETYINDIA
സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് (PTI)
  • ബീഹാർ (36.1%): രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബീഹാറിലാണ്. ഇവിടെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകളും പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നു.
  • തെലങ്കാന (30.8%): ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ തെലങ്കാനയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.
  • ഉത്തർപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് (28.5%): ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനമായ യു.പിയും വിദ്യാഭ്യാസ-വ്യവസായ മേഖലകളിൽ മുന്നിലുള്ള തമിഴ്നാടും തുല്യമായ ഉയർന്ന നിരക്കോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.
  • ജാർഖണ്ഡ് (27%), പുതുച്ചേരി (25.7%): ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളും ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ മുകളിലാണ്.

കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്?

സാമൂഹിക വികസനത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിലും എപ്പോഴും മാതൃകയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ പങ്കാളിയിൽ നിന്നുള്ള അതിക്രമ നിരക്ക് 17.7 ശതമാനമാണ്. ഇത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ (22.3%) കുറവാണെന്നത് ആശ്വാസകരമാണെങ്കിലും, നൂറിൽ ഏതാണ്ട് 18 സ്ത്രീകൾ കേരളത്തിലും ഗാർഹിക പീഡനം നേരിടുന്നു എന്നത് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളായ കർണാടക (14.1%) യേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്.

കുറഞ്ഞ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ (10% മുതൽ 16% വരെ)

  • അസം (16.2%), ഛത്തീസ്ഗഡ് (16.1%), കർണാടക (14.1%) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരക്ക് താരതമ്യേന കുറവാണ്.
  • ഉത്തരാഖണ്ഡ് (13.7%), ഗുജറാത്ത് (13.6%), ഹരിയാണ (13.6%), രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹി (12.3%) എന്നിവയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു.
  • മിസോറാം (11.4%), ഗോവ (11.3%), ലക്ഷദ്വീപ് (10.2%) എന്നിവയാണ് 10 ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ.

ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മേഖലകൾ (10 ശതമാനത്തിന് താഴെ)

വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഹിമാലയൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളുമാണ് രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളായി സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

  • പഞ്ചാബ് (8.7%), ചണ്ഡീഗഡ് (8.5%), മേഘാലയ (5.9%), സിക്കിം (4.6%), ഹിമാചൽ പ്രദേശ് (4.3%), നാഗാലാൻഡ് (4%) എന്നിവടങ്ങളിൽ പീഡന നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്.
  • ജമ്മു കശ്മീർ (3.4%), ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്കുള്ള ലഡാക്ക് (1.9%) എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവാgenerateഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അതിക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുരക്ഷിത മേഖലകൾ.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: വംശീയ കലാപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മണിപ്പൂരിലെ വിവരങ്ങൾ ഈ സർവേയിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല).

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമോ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയോ മാത്രം സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല (തമിഴ്നാടും തെലങ്കാനയും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്). പുരുഷാധിപത്യ ചിന്താഗതികൾ മാറുകയും, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ മായ്ക്കാൻ രാജ്യത്തിന് സാധിക്കൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടെയാണ് സര്‍വേ നല്‍കുന്നത്.

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TAGGED:

SPOUSAL VIOLENCE IN INDIA
DOMESTIC VIOLENCE STATISTICS INDIA
NFHS 6 WOMEN SURVEY REPORT
WOMENSAFETYINDIA
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