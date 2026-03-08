ഗോവധം ആരോപിച്ച് നാസിർ- ജുനൈദ് എന്നിവരെ കത്തിച്ച് കൊന്ന കൊലപാതകം; ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഭജ്റംഗ് ദള് പ്രവർത്തകന് പൂമാല സ്വീകരണം
ഡ്രമ്മുകളുടെയും വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ നൃത്തം ചെയ്ത് 'ഗോ മാതാ കീ ജയ്' മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് പ്രതിയെ പുഷ്പമാല അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചത്.
Published : March 8, 2026 at 5:40 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: ഗോവധം ആരോപിച്ച് നാസിർ- ജുനൈദ് എന്നിവരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കത്തിച്ച് കൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയ്ക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയതോടെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഭജ്റംഗ് ദള് പ്രവർത്തകർ. ഇരട്ട കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതിയായ മോനു മനേസറിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതോടെയാണ് മാലയും ആരവങ്ങളുമായി പ്രവർത്തകർ തടിച്ച് കൂടിയത്.
ജയ്പൂർ ഹൈക്കോടതിയാണ് മോനു മനേസറിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജാമ്യം കിട്ടി ഭരത്പൂരിലെ സേവാർ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ മോനു മനേസറിന് വൻ സ്വീകരണം നൽകി ഗോ സംരക്ഷകരും ഭജ്റംഗ് ദള് പ്രവർത്തകരും വരവേൽക്കുകയായിരുന്നു. ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള ഭജ്റംഗ് ദള് പ്രവർത്തകരും അനുയായികളും ഗോ സംരക്ഷകരും ഹാരമണിഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കാൻ ഭരത്പൂരിലെത്തിയിരുന്നു.
വൈകുന്നേരം 7:30 ഓടെ, ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിപ്പിച്ച് മോനു മനേസറിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് അനുയായികൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് കാറിൽ ഗുരുഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും അവിടെ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ അനുയായികൾ ഡ്രമ്മുകളുടെയും വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ നൃത്തം ചെയ്ത് 'ഗോ മാതാ കീ ജയ്' മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് പുഷ്പമാല അണിയിച്ചത്.
ജുനൈദ്- നാസിർ കൊലപാതകം
ജുനൈദിനെയും നാസിറിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിലാണ് മോനു മനേസർ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. 2023 ഫെബ്രുവരി 15 ന് ജുനൈദ്, നസീർ എന്ന രണ്ട് യുവാക്കളെ കാണാതാവുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തിനുശേഷം, ഫെബ്രുവരി 16 ന് ഹരിയാനയിലെ ഭിവാനി ജില്ലയിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ ഒരു ബൊലേറോ കാറിൽ ഇരുവരുടെയും കത്തിയ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
അന്ന് തന്നെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കണ്ട രണ്ട് കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിലെ ദീഗ് ജില്ല സ്വദേശികളായ 35 വയസുള്ള ജുനൈദിൻ്റെയും 28 വയസുള്ള നാസിറിൻ്റെയും ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അനധികൃതമായി കന്നുകാലികളെ കടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഗോസംരക്ഷകർ അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഭജ്റംഗ് ദള് പ്രവർത്തകനായ മോനു മനേസർ പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു.
മോനു മനേസർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 15 ന് നാസിറിനെയും ജുനൈദിനെയും അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മോനുവും സംഘവും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുകയും അവർക്കെതിരം പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഫെബ്രുവരി 22 ന് രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ് എട്ട് പ്രതികളുടെ ഫോട്ടോകൾ പുറത്തുവിട്ടു. ഹരിയാന പൊലീസ് 2023 സെപ്റ്റംബർ 12 ന് മോനു മനേസറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് ഇന്ന് ഇയാള്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ താൻ കുറ്റം ചെയ്തില്ലെന്നാണ് മോനു മനേസറിൻ്റെ വാദം.
