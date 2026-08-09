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ഭീതിയിലാഴ്ത്തി നാസിക്: 4.3 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം; വീടുകൾക്ക് വിള്ളൽ, ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി കലക്‌ടർ

പലയിടത്തും വീടുകളുടെ ചുവരുകളിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴുകയും ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി തെരുവിലിറങ്ങുകയും ചെയ്‌തു.

nashik earthquake maharashtra richter scale 43 dindori tremors
വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ വിള്ളലുകൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 1:06 PM IST

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മുംബൈ : മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ നാസിക് ജില്ലയിലെ പത്ത് താലൂക്കുകളെ വിറപ്പിച്ച് ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്‌ടർ സ്കെയിലിൽ 4.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് രാത്രി 10 മണിയോടെ ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്‌ചയായി ജില്ലയിൽ തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ചെറുചലനങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനമാണിത്. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെങ്കിലും ദിണ്ഡോറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി വീടുകളുടെ ചുമരുകൾക്ക് വിള്ളൽ വീണു.

nashik earthquake maharashtra richter scale 4.3 dindori tremors
വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ വിള്ളലുകൾ (ETV Bharat)

നാസിക് നഗരത്തിലെ മേരി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും 44 കിലോമീറ്റർ അകലെ ദിണ്ഡോറി താലൂക്കിലെ ഭൻവാഡിന് സമീപമാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വെറും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ആഴത്തിലുള്ള ഭൂചലനമാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. ആഴം കുറവായതിനാലാണ് പ്രകമ്പനം ശക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഏകദേശം 20 മുതൽ 22 സെക്കൻഡ് വരെ ഭൂമി കുലുങ്ങിനിന്നതായും പലയിടത്തും വലിയ ശബ്‌ദം കേട്ടതായും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

വീടുകൾക്ക് വിള്ളൽ; ഭയന്നോടി ജനങ്ങൾ

ദിണ്ഡോറി, വണി, പീഠ്, ഡാങ്സൗന്ദാണെ, കസ്ബെ സുകേനെ, പിംപൾഗാവ് ബസ് വന്ത് തുടങ്ങിയ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഭൂചലനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും വിള്ളലുകൾ വീണു. നാസിക് നഗരത്തിലെ മഹാത്മാ നഗർ, ഗംഗാപ്പൂർ റോഡ്, ഉപനഗർ, പഞ്ചവടി, ആഡ്‌ഗാവ്, മ്ഹസ്രൂൾ, വിഹിത്ഗാവ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. രാത്രി അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടും ഉറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടും ഇരുന്ന ആളുകൾ പാത്രങ്ങളും ജനൽച്ചില്ലകളും കബോർഡുകളും കുലുങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഭയന്നോടി വീടുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി.

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ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി കലക്‌ടർ

അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാകലക്‌ടർ ആയുഷ് പ്രസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് കച്ചാ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ഭൂകമ്പ സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.

nashik earthquake maharashtra richter scale 4.3 dindori tremors
വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ വിള്ളലുകൾ (ETV Bharat)

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി (NCS) സുർഗാണയിൽ അത്യാധുനിക ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സീസ്മോഗ്രാഫ് അധിഷ്‌ഠിത ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ തത്സമയം ന്യൂഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്ര കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് ലഭ്യമാകും. ജൂലൈ 25-ന് സുർഗാണ താലൂക്കിലെ ബോർഗാവ്, വാഞ്ചുൾപാഡ, ഹരൺടേക്‌ഡി, റോട്ടി, ഷിൻഡെ, മോഹ്പാഡ എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഭൂചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും അപകടസമയത്ത് പരിഭ്രാന്തരാകാതെ ശാസ്ത്രീയമായി പ്രതികരിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങളും ബോധവൽക്കരണവും നൽകി വരുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

NASHIK EARTHQUAKE
MAHARASHTRA
RICHTER SCALE
DINDORI TREMORS
EARTHQUAKE HITS NASHIK DISTRICT

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