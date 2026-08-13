ETV Bharat / bharat

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾക്ക് സൗര കൊടുങ്കാറ്റിൽ സംരക്ഷണം: വിപ്ലവകരമായ 'റേഡിയേഷൻ വെസ്റ്റ്' പരീക്ഷണം വിജയം

സയൻസ് അഡ്വാൻസസ് മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനമനുസരിച്ച്, ഈ വെസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ ഭീഷണി 40 മുതൽ 60 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കും.

Astronaut Exposure in Solar Storms astrorad vest artemis radiation study nasa artemis radiation vest
നാസ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2026 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കേപ്പ് കനാവറാൽ: ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ മാരകമായ സൗര വികിരണങ്ങളിൽ (Solar Radiation) നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക സുരക്ഷാ വസ്ത്രം പരീക്ഷിച്ചതിൽ വിജയം കണ്ടതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ. നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് 1 ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2022-ൽ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ച വനിതാ മാനിക്വിനിൽ (മനുഷ്യ മാതൃക) ധരിപ്പിച്ച ഈ വെസ്റ്റ് സൗര കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വികിരണമേൽക്കുന്നത് വലിയ അളവിൽ കുറയ്ക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സയൻസ് അഡ്വാൻസസ് ശാസ്ത്ര മാസികയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

'സൊഹാറും' 'ഹെൽഗയും': ബഹിരാകാശത്തെ ചരിത്ര പരീക്ഷണം

ആളില്ലാത്ത ആർട്ടെമിസ് 1 ദൗത്യത്തിൽ ഒറിയോൺ പേടകത്തിനുള്ളിൽ 'സൊഹാർ' (Zohar), 'ഹെൽഗ' (Helga) എന്നീ രണ്ട് വനിതാ മാനിക്വിനുകളെയാണ് നാസ അയച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ സൊഹാർ എന്ന മാതൃകയിലാണ് സ്റ്റെംറാഡ് (StemRad), ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ എന്നീ കമ്പനികൾ ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച 26 കിലോഗ്രാം (57 പൗണ്ട്) ഭാരമുള്ള 'ആസ്ട്രോറാഡ്' (AstroRad) വെസ്റ്റ് ധരിപ്പിച്ചത്. ഹെൽഗയെന്ന രണ്ടാമത്തെ മാനിക്വിനിൽ വെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരു മാനിക്വിനുകളിലും ആയിരക്കണക്കിന് റേഡിയേഷൻ സെൻസറുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അമേരിക്ക, ജർമ്മനി, ഇസ്രായേൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭൂമിയേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന വികിരണ ശേഷിയുള്ള ആഴമേറിയ ബഹിരാകാശത്ത് നടത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ റേഡിയേഷൻ പരീക്ഷണമാണിതെന്ന് പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാന രചയിതാവ് ജോർദാൻ ഹൗരി വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവയവങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം

ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളിൽ കാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള വികിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ശ്വാസകോശം, വയർ, അസ്ഥിമജ്ജ, സ്‌തനങ്ങൾ, അണ്ഡാശയം എന്നിവയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വെസ്റ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് റേഡിയേഷൻ മൂലമുള്ള കാൻസർ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്.

1972-ലും 1989-ലും ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള കടുത്ത സൗര വികിരണ തരംഗങ്ങളെ ഈ വെസ്റ്റിന് എത്രത്തോളം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വാൻ അല്ലെൻ റേഡിയേഷൻ ബെൽറ്റിലൂടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കുകൂട്ടി. 1972-ലെ പ്രതിഭാസത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ 60 ശതമാനവും, 1989-ലെ പ്രതിഭാസത്തിന് സമാനമായ അവസ്ഥയിൽ 40 ശതമാനവും വികിരണ ഭീഷണി കുറയ്ക്കാൻ വെസ്റ്റിന് സാധിക്കുമെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചു.

ASTRONAUT EXPOSURE IN SOLAR STORMS ASTRORAD VEST ARTEMIS RADIATION STUDY NASA ARTEMIS RADIATION VEST
നാസ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് (NASA/Edmy S. Cruz Reyes)

ഭാവി ചാന്ദ്ര-ചൊവ്വാ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം

ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യ താവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഭാവിയിൽ ചൊവ്വാ ദൗത്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന നാസയ്ക്ക് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ ആരോഗ്യം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും നീളുന്ന ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങളിൽ സൗര കൊടുങ്കാറ്റുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ സുരക്ഷാ വസ്ത്രം സഹായകരമാകും. വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാരം കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ASTRONAUT EXPOSURE IN SOLAR STORMS ASTRORAD VEST ARTEMIS RADIATION STUDY NASA ARTEMIS RADIATION VEST
നാസ പുറത്തുവിട്ട ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് (NASA/Edmy S. Cruz Reyes)

Also Read: മറന്ന് വച്ചതെന്തും കണ്ടെത്താം: ഗൂഗിളിന്‍റെ ആദ്യ ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാക്കിങ് ഉപകരണം വിപണിയിൽ; ആപ്പിളിന്‍റെ എയർടാഗിന് എതിരാളി

TAGGED:

ASTRONAUT EXPOSURE IN SOLAR STORMS
ASTRORAD VEST
ARTEMIS RADIATION STUDY
NASA ARTEMIS RADIATION VEST
ASTRORAD RADIATION SHIELDING VEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.