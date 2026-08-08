'ലോകവും സാങ്കേതികവിദ്യയും മാറും, പഠിക്കുന്നവൻ ജയിക്കും', ഐ.ഐ.ടി വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മന്ത്രം!
ഡൽഹി ഐഐടി 57-ാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
By PTI
Published : August 8, 2026 at 4:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ യുവതലമുറയുടെ കഴിവുകളിലും കരുത്തിലും പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ലോകവും സാങ്കേതികവിദ്യയും വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പഠിക്കുന്നവർ വിജയിക്കുമെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഡൽഹി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെ (ഐഐടി) 57-ാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"വികസിത ഇന്ത്യ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ യുവജനങ്ങളെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ്. വെല്ലുവിളികൾ പുതിയ അവസരങ്ങളായി കാണാണം. എങ്കിലേ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഇന്ന് ലോകം വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 20-30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജിജ്ഞാസ നിലനിർത്തുക, പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക. എന്നാലെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ" എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
Delighted to join the Convocation Ceremony of IIT Delhi. My best wishes to all the graduating students.@iitdelhi https://t.co/Lhuq4yUzJW— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2026
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ഓരോ തലമുറയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ദേശീയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരോ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ അലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിയെ ഒരു അവസരമാക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നാണ് ഡൽഹി ഐഐടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. "ഇന്ന്, നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്കായി രാജ്യത്ത് പുതിയ മേഖലകൾ ഉയർന്നുവരുന്നു" എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ആഗോള ശക്തി സന്തുലിതാവസ്ഥ ഓരോ നിമിഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വേഗതയാണെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഐഐടി ഡൽഹിയിൽ കൃത്രിമബുദ്ധിയുമായി (എഐ) ബന്ധപ്പെട്ട ചില പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത് കഴിവ് തെളിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നീറ്റ് യുജി ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദങ്ങൾക്കും വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പൊതുപ്രസംഗം കൂടിയാണിത്.
"സാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെ വേഗതയാൽ ആഗോള അധികാര തുലനാവസ്ഥ നിമിഷങ്ങൾക്കകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകവും സാങ്കേതികവിദ്യയും വ്യവസായങ്ങളും തൊഴിലുകളും എല്ലാം വികസിക്കും. എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭാവിയിൽ ചിപ്പുകൾ മുതൽ കപ്പലുകൾ വരെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ ഇവിടെ നിർമിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു" എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. 587 പിഎച്ച്ഡി സ്കോളർമാർ ഉൾപ്പെടെ 3,000-ത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ ബിരുദം നേടിയത്. എല്ലാവർക്കും ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.
മെഡൽ ജോതാക്കളിൽ പെൺകുട്ടികളും വേണം
അക്കാദമിക് മികവിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഐഐടി ഡൽഹി ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ മെഡൽ ജേതാക്കളിലും അവാർഡ് ജേതാക്കളിലും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസിച്ചു. 57-ാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ബിരുദം നേടുക മാത്രമല്ല. രാജ്യത്തിനായി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുമായാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമോ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷം തോന്നിയാനേ " എന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ മെഡൽ, ഡയറക്ടറുടെ സ്വർണ മെഡൽ, ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ സ്വർണ മെഡൽ, മികച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻ സ്വർണ മെഡലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ബഹുമതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മാനിച്ചു.
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