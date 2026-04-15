വികസിത് ഭാരതം ലക്ഷ്യം; ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒൻപത് നിർദേശങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യയെ വൃത്തിയുള്ളതും പച്ചപ്പുള്ളതും സ്വാശ്രയത്വമുള്ളതും ആരോഗ്യ പൂർണ്ണവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

In this screengrab from a video posted on April 15, 2026, Prime Minister Narendra Modi during the inauguration of the Guru Bhairavaikya Mandira of Adichunchanagiri Math, in Mandya district, Madhya Pradesh (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 15, 2026 at 7:53 PM IST

ബെംഗളൂരു: കൂടുതൽ സ്വയംപര്യാപ്തവും ആരോഗ്യ പൂർണവുമായ ഇന്ത്യയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനായി ഒൻപത് ദൃഢനിശ്ചയങ്ങൾ ശീലമാക്കാൻ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനം. വികസിതവും സമൃദ്ധവുമായ 'വികസിത് ഭാരത്' എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം വേഗത്തിൽ കൈവരിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത്തരം പ്രതിജ്ഞകളിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് 90 കിലോമീറ്റർ അകലെ മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിലുള്ള ആദിചുഞ്ചനഗിരി മഹാസംസ്ഥാന മഠത്തിൽ അന്തരിച്ച ബാലഗംഗാധരനാഥ സ്വാമിയുടെ ഓർമയ്ക്കായി പുതുതായി നിർമിച്ച ഗുരു ഭൈരവൈഖ്യ മന്ദിർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. ഭക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി, ആത്മീയത തുടങ്ങിയ മഠത്തിൻ്റെ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളെ പ്രത്യേകം മുൻനിർത്തിയാണ് ഒൻപത് നിർദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

ഒൻപത് ദൃഢനിശ്ചയങ്ങൾ

കാവേരി നദിയുടെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് മാണ്ഡ്യ ജില്ല വലിയ തോതിൽ വളർന്നതെന്നും അതിനാൽ ജലസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ പ്രാധാന്യം അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി അറിയാമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. വെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനും തികച്ചും വിവേകപൂർവം ഉപയോഗിക്കാനും ഇതിനാൽ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും തയാറാകണം. ഓരോ പൗരനും സ്വന്തം അമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരു തൈ നടണമെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ടാമത്തെ നിർദേശം. ഏക് പെഡ് മാ കേ നാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിനകം തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള പൗരന്മാരും ഈ കാമ്പയിനിൽ പങ്കുചേർന്ന് മാതൃഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കണം. ഗ്രാമങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും നഗരങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ ശീലമാക്കാനും ഇന്ത്യൻ നിർമാതാക്കളെ പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കാനും അതുവഴി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ എന്ന പുതിയ മന്ത്രം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം.

രാസവളങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയുള്ള പ്രകൃതിദത്ത കൃഷിരീതി അവലംബിക്കുക, രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലം കർശനമായി പിന്തുടരുക, ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെ നിത്യേനയുള്ള ഉപയോഗം 10 ശതമാനമെങ്കിലും കുറയ്ക്കുക, കായിക വിനോദങ്ങളിലും ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയ മറ്റ് സുപ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ.

മഠത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ

ആത്മീയത, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നീ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ ആദിചുഞ്ചനഗിരി മഠവും പ്രത്യേകിച്ച് ബാലഗംഗാധരനാഥ സ്വാമിയും നൽകിയ വലിയ സംഭാവനകളെ നരേന്ദ്ര മോദി വേദിയിൽ പ്രശംസിച്ചു. കിൻ്റർഗാർട്ടൻ മുതൽ മെഡിക്കൽ, എൻജിനീയറിങ് കോളജുകൾ വരെ നടത്തുന്ന മഠം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സഹായമേകുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. മഠാധിപതി നിർമലാനന്ദ സ്വാമി, മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി, ശോഭ കരന്ദ്‌ലാജെ, മാണ്ഡ്യ ജില്ലാ മന്ത്രി ചെലുവരായസ്വാമി, നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആർ അശോകൻ എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

