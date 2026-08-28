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'ഹൈ ഫൈ... കുട്ടികളെ'; വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം രക്ഷാബന്ധൻ ആഘോഷിച്ച് രാഷ്‌ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും

ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും നൽകാനും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

narendra modi Raksha Bandhan 2026 Droupadi Murmu Raksha Bandhan with students
Narendra modi (X@Narendra modi)
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By ANI

Published : August 28, 2026 at 4:22 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് രക്ഷാബന്ധൻ. സഹോദര–സഹോദരീ ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രതീകം മാത്രമല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ, ഐക്യത്തിൻ്റെ, മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമായാണ് എല്ലാവരും രക്ഷാബന്ധൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആശംസകൾ അറിയിച്ച് നിരവധി പേരാണ് എത്തിയിരുക്കുന്നത്.

ഇത്തവണ രക്ഷാബന്ധൻ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം

രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് രക്ഷാബന്ധന്‍ ദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷാബന്ധൻ ആഘോഷിച്ചത്. ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 7 ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. എക്‌സീലൂടെ മോദി തന്നെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവ്യ്‌ക്കുകയായിരുന്നു.

"'ഹൈ ഫൈ...' ഒരുപാട് സന്തോഷം. 7 ലോക്‌ കല്യാണ് മാര്‍ഗില്‍ ഇന്നത്തെ രക്ഷാബന്ധൻ ആഘോഷങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും നൽകാനും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

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ഇതിനോടകം ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. മധുരം പങ്കുവച്ചും കൈയിൽ രാഖി കെട്ടിയും ആഘോഷം തകൃതിയായി ആഘോഷിക്കുകയാണ് മിക്കവരും. നരേന്ദ്ര മോദി മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു, കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് തുടങ്ങിയവരും ആശംസകൾ അറിയിച്ച് രംഗത്ത് എത്തി. രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെയും സംഘടനകളിലെയും കുട്ടികളും വിദ്യാർഥികളുമായാണ് ദ്രൗപദി മുർമു രക്ഷാബന്ധൻ ആഘോഷിച്ചത്.

"സഹോദര സ്‌നേഹത്തിന്‍റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ദിനാഘോഷം. രാഖിയുടെ പവിത്രമായ നൂൽ ആ ബന്ധത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ സ്കൂളുകളിലെയും സംഘടനകളിലെയും കുട്ടികളുമായി രക്ഷാബന്ധൻ ആഘോഷിച്ചു. ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം. സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും വളർത്താൻ കുട്ടികളോട് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്‌ചുവെന്ന്" ദ്രൗപദി മുർമു എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ഡൽഹിയിൽ മഹിളാ മോർച്ചാ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പമാണ് ബിജെപി ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് നിതിൻ നബിൻ രക്ഷാബന്ധൻ ആഘോഷിച്ചത്. "വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും ഒരു പവിത്രമായ നൂൽ! ഇന്ന് എൻ്റെ ന്യൂഡൽഹി വസതിയിൽ രാഖി കെട്ടി തന്ന ബിജെപി മഹിളാ മോർച്ചാ പ്രവർത്തകരോട് നന്ദിയുണ്ടെന്ന്" അദ്ദേഹം കൂറിച്ചു. ജാർഖണ്ഡ് കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണ, സഹകരണ മന്ത്രി ശിൽപി നേഹ ടിർക്കി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡികെയ്‌ക്ക രാഘി കെട്ടി കൊടുത്തു. "രക്ഷാബന്ധൻ വെറുമൊരു ഉത്സവമല്ല, പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും സാമൂഹിക ഐക്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണെന്ന്" ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

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