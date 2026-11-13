50 കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യമുക്തരായി; കാർഷിക നവീകരണം അനിവാര്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ കാർഷികം, ക്ഷീരോത്പാദനം, മത്സ്യബന്ധനം തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച വലിയ വളർച്ച പ്രധാനമന്ത്രി (PM Narendra Modi speech) എടുത്തുകാട്ടി
Published : November 13, 2026 at 9:55 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് കാർഷിക മേഖലയുടെ നവീകരണവും കർഷക ശാക്തീകരണവും അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യ ടുഡേ ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച 'ഭാരത് അഗ്രികൾച്ചർ കോൺഫറൻസിൽ' രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാർഷിക മേഖല കേവലം ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമല്ലെന്നും, മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെയും നിർണായക ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ കാർഷികം, ക്ഷീരോത്പാദനം, മത്സ്യബന്ധനം തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച വലിയ വളർച്ച പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുകാട്ടി. കാർഷിക മേഖലയെ വികസിപ്പിക്കാതെയും, കൃഷി കൂടുതൽ സ്മാർട്ടാക്കാതെയും, കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കാതെയും ഒരു വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി തറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. വികസിത ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏഴ് പ്രധാന ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി കാർഷിക മേഖലയെ വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും കൃഷി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
#WATCH | Delhi: At Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026, Prime Minister Narendra Modi says, "India’s agricultural exports now exceed ₹4 lakh crore annually, contributing to an increase in the income of our farmers. Today, India ranks first in the world in the production of milk, pulses, jute, and rice. It holds the second position globally in the production of wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Furthermore, India is the world’s largest producer of millets. These figures are not merely statistics; they demonstrate the immense potential of India’s farmers... There was a time when the nation took a historic step toward self-sufficiency in food grain production through the 'Green Revolution.' Subsequently, the 'White Revolution' transformed India into the world’s largest milk producer... Over the last decade, India’s milk production has grown by approximately 70%. Egg production has seen an increase of about 90%. As for the 'Blue Revolution,' India’s fish production has more than doubled in the last ten years..." (Source: DD News)— ANI (@ANI) November 12, 2026
കാർഷിക മേഖലയിലെ കുതിപ്പ്
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് നാല് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇത്രയും തുടർച്ചയായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ ദശാബ്ദമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 12-13 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെ 50 കോടി ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയെന്ന ലോകബാങ്കിൻ്റെ പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ദാരിദ്ര്യം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്നും, ഇത് ചെറുകിട കർഷകർക്കും കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കും വലിയ ഗുണം ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഗോള കാർഷിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി, പാൽ, പയർവർഗങ്ങൾ, ചണം, അരി, ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ രാജ്യം ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോതമ്പ്, പരുത്തി, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതിവർഷം നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, ഇത് കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ വളർച്ച
അനുബന്ധ മേഖലകളുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ പാൽ ഉത്പാദനം 70 ശതമാനത്തോളം വർധിച്ചുവെന്നും, മുട്ട ഉത്പാദനം 90 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതേ കാലയളവിൽ മത്സ്യോത്പാദനം ഇരട്ടിയിലധികമായി വർധിച്ചു. ഇവ വെറും കണക്കുകൾ മാത്രമല്ലെന്നും, ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരുടെ ശേഷി എത്രത്തോളം വർധിച്ചുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തേൻ ഉത്പാദനം 80,000 ടണ്ണിൽ നിന്ന് 1.5 ലക്ഷം ടണ്ണായും, ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഉത്പാദനം 280 ദശലക്ഷം ടണ്ണിൽ നിന്ന് 350 ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികമായും ഉയർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഗ്രാമീണ കാർഷിക മേഖലയെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പങ്ക് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി, പി.എം-കുസും പദ്ധതി കർഷകരെ ഭക്ഷ്യോത്പാദകർ എന്നതിനൊപ്പം ഊർജ ദാതാക്കളാകാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് 'നമോ ഡ്രോൺ ദീദി' പദ്ധതി തെളിയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി.
കൃഷിയെ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, നിലവിലെ ഉത്സവ സീസണിനെയും ഛത്ത് ഉത്സവത്തെയും പരാമർശിച്ചു. കൃഷി രാജ്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളുമായും ജീവിതരീതിയുമായും ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും, കൃഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും സ്മാർട്ട് കാർഷിക രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും കർഷകർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിനും വളരെ നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമ്പന്നരായ കർഷകരും, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളും, ആധുനികവും ലാഭകരവുമായ കാർഷിക മേഖലയുമുള്ള ഒരു വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
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