​ഒരൊറ്റ 'യെസ്' മാറ്റിയ ജീവിതങ്ങൾ; തെലങ്കാനയെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന നാരായൺപേട്ടിലെ പെൺപട

തെലങ്കാനയിലെ ആദ്യ വനിത പെട്രോൾ പമ്പാണ് ഇന്ന് അവർ വിജയകരമായി നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാണ് ഈ പമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ഇതുവരെ 26.26 കോടി രൂപയിലധികം ബിസിനസ്സ് നടത്തി.

ORDINARY WOMEN RUNNING A PETROL STATION MAKING PROFIT Bharat
നാരായൺ പേട്ടിലെ പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 2:46 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അതെ, അവർ സ്ത്രീകളാണ്. സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾ. ഒരുകാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് കൃഷിപ്പണികൾ ചെയ്തിരുന്നവർ. തെലങ്കാനയിലെ ആദ്യ വനിതാ പെട്രോൾ പമ്പാണ് ഇന്ന് അവർ വിജയകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്‍റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളായ നാരായൺപേട്ടിലെ ഈ പെൺപട, കഠിനാധ്വാനവും സ്ഥിരോത്സാഹവുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും സാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ്.

​ഇവരുടെ ഈ വിജയഗാഥ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ 'യെസ്'ൽ നിന്നാണ്. നാരായൺപേട്ട് ജില്ലാ വനിതാ ഫെഡറേഷനിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വരുമാനസ്രോതസ്സുകൾ കുറവായിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അന്നത്തെ കളക്ടറും ഡി.ആർ.ഡി.എ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫെഡറേഷൻ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി, ഒരു പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ നടത്താമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അംഗങ്ങൾ അതിന് 'യെസ്' മൂളി. ഇതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നാരായൺപേട്ട് മെയിൻ റോഡിൽ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനായി 726 യാർഡ് ഭൂമി അനുവദിക്കുകയും ഡി.ആർ.ഡി.എയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

​ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡുമായി (ബി.പി.സി.എൽ) കരാറിലും ഒപ്പുവെച്ചു. ജില്ലാ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്‍റ് ചന്ദ്രകലയും സെക്രട്ടറി അനിതയും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ഏഴ് സ്ത്രീകളും പെട്രോൾ പമ്പ് നടത്തുന്നതിനായി മുന്നോട്ടുവന്നു. ധൻവാഡയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് അവർ ഒരു മാസത്തെ പരിശീലനവും നേടി. അങ്ങനെ 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയാണ് തെലങ്കാനയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

​സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണെന്ന സാമൂഹ്യ ചിന്താഗതികളെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് 16 മാസമായി ഇവർ ഇത് വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പ്രതിദിനം 3,000 ലിറ്റർ ഡീസലും പെട്രോളുമാണ് ഇവർ വിൽക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ ഒരു ദിവസം 11,500 ലിറ്റർ വരെ വിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇതുവരെ 26.26 കോടി രൂപയിലധികം ബിസിനസ്സ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നാരായൺപേട്ടിലെ വനിതാ പെട്രോൾ പമ്പ് മികച്ച സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം നേടിയും വലിയ രീതിയിൽ മുന്നേറുകയാണ്. മാനേജർക്ക് 18,000 രൂപയും പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് 13,000 രൂപയും അറ്റൻഡന്‍റിന് 6,000 രൂപയുമാണ് ശമ്പളം.

​തെലങ്കാനയിലെ ആദ്യ വനിതാ പെട്രോൾ പമ്പ് വെളിച്ചമേകിയത് ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ മങ്ങിപ്പോയ ചില സ്ത്രീകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലാണ്. പെട്രോൾ പമ്പിലെ ജോലി ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സോണിയും അനിതയും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന സോണിക്ക് ഇന്ന് ആകെയുള്ള ആശ്വാസം ഈ പമ്പാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ടാണ് സോണി തന്‍റെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നത്. റെനവെറ്റ്‌ല ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള അനിത മുൻപ് കർഷകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് തന്‍റെ രണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൈവരിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

​ഒത്തൊരുമയുടെയും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്‍റെയും പ്രതീകമായ ഈ വനിതാ പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതം പ്രകാശപൂരിതമാക്കിയെന്ന് പമ്പ് മാനേജർ ചന്ദ്രകല പറയുന്നു.

​ഡീസൽ, പെട്രോൾ ടാങ്കറുകൾ ഇറക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നും വിൽപ്പനയിൽ നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞ് ചിലർ തങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ചന്ദ്രകല ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഭയപ്പെടാതെ ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളോട് തങ്ങളുടെ പെട്രോൾ പമ്പ് മാനേജ്‌മെന്‍റിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും സാധിച്ചതായും ചന്ദ്രകല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

