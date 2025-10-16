ETV Bharat / bharat

"ഞങ്ങൾ പിന്നാക്ക സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരല്ല", ജാതി സർവേയില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ സുധ മൂർത്തിയും നാരായണ മൂർത്തിയും

ജാതി സർവേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസ സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഇരുവരും വിസമ്മതിച്ചത്.

Sudha Murty, Narayana Murthy (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: കർണാടക സർക്കാർ നടത്തുന്ന ജാതി സർവേയിൽ രാജ്യസഭാ എംപി സുധ മൂർത്തിയും ഭർത്താവ് നാരായണ മൂർത്തിയും പങ്കെടുക്കില്ല. പിന്നാക്ക സമുദായത്തിലും പെട്ടവരല്ലെന്നും അതിനാൽ സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും നാരായണ മൂർത്തി പറഞ്ഞു. ജാതി സർവേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസ സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഇരുവരും വിസമ്മതിച്ചത്.

കർണാടക പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മിഷന് അയച്ച സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കത്തിലാണ് ദമ്പതികൾ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ താത്‌പര്യമില്ലെന്ന് നാരായണ മൂർത്തിയും സുധ മൂർത്തിയും പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും സെൻസസിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. ഈ കത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു," എന്ന് ഇരുവരും കൂട്ടൂച്ചേർത്തു.

ആരാണ് സുധ മൂർത്തിയും നാരായണ മൂർത്തിയും?

ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടേഷന്‍റെ ചെയർപേഴ്‌സണും അധ്യാപകയും എഴുത്തുകാരിയുമാണ് സുധാ മൂർത്തി. കന്നഡ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ സുധ മൂർത്തി നല്‍കിയ സംഭാവനകൾ വലുതാണ്. ഇൻഫോസിസിന്‍റെ സഹസ്ഥാപകനായ എൻആർ നാരായണ മൂർത്തിയുടെ ഭാര്യയാണ് അവർ. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായിയും, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറും കൂടിയാണ് നാരായണ മൂർത്തി.

പ്രതികരിച്ച് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി

ജാതി സെൻസസിനുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കാനാവില്ലെന്ന് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കണമോ ഇല്ലയോ എന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹമാണെന്നും ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ലെന്നും ശിവകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു പുസ്‌തക പ്രകാശന ചടങ്ങിനുശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എല്ലാവർക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസ സർവേ നടത്തുന്നതെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയരുന്നു. ഒക്ടോബർ 8 മുതൽ 18 വരെ സർക്കാർ, എയ്‌ഡഡ് സ്‌കൂളുകൾക്ക് 10 ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിന്നു. സ്‌കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അവധി നൽകയിരിക്കുന്നത്.

സർവേ അവസാനിക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം

സെപ്റ്റംബർ 22 നാണ് കർണാടകയുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസ സർവേ ആരംഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലെയും സർവേ കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബർ 12ന് അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ഒക്ടോബർ 24 നാണ് ജാതി സർവേ അവസാനിക്കുക. ഏകദേശം 7 കോടി ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സര്‍വേയാണ് ഇത്.

ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മനസിലാക്കാനും മറ്റുമാണ് സർവേ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കർണാടക സ്‌റ്റേറ്റ് പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ ടീച്ചേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ അധ്യാപകർക്ക് സർവേ എന്യൂമറേറ്റർമാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവധി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സ്‌കൂളുകൾക്ക് പത്ത് ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ഡികെ ശിവകുമാർ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

സർവേയുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യോഗം ചേർന്നിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ 90 ശതമാനം ആളുകളും സർവേയോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ അവരോട് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹക്കുന്നുവെന്ന് ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

