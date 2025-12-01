ETV Bharat / bharat

നെഞ്ചുപിളര്‍ക്കും ഈ കാഴ്‌ച; മകളുടെ കാമുകനെ വീട്ടുകാര്‍ കൊലപ്പെടുത്തി, മൃതദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്‌ത് യുവതി- വീഡിയോ

സഹോദരന്‍ വഴിയാണ് സാക്ഷം ടേറ്റ് എന്ന 20 കാരനെ യുവതി ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത്.

BOYFRIEND MURDER CASE MARRIES CORPSE INTER CASTE MARRIAGE
ജാതിയുടെ പേരില്‍ കൊലപാതകം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 1, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മഹാരാഷ്‌ട്ര: ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ചയാളെ ക്രൂരമായി അച്ഛനും സഹോദരനും ചേര്‍ന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയതറിഞ്ഞ് ഓടിയെത്തിയതാണവള്‍. തന്‍റെ പ്രിയതമന്‍റെ ചേതനയറ്റ ശരീരത്തിനരികില്‍ ഇരുന്ന് അവള്‍ വാവിട്ടു കരഞ്ഞു. കണ്ടുനിന്നവര്‍ക്ക് പോലും അത് താങ്ങാന്‍ കഴിയാതെ അവര്‍ തളര്‍ന്നിരുന്നു. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ നന്ദേഡയിലാണ് ഈ നെഞ്ചുലയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച...

സഹോദരന്‍ വഴിയാണ് അവള്‍ സാക്ഷം ടേറ്റ് എന്ന 20 കാരനെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത്. വീട്ടിലെ പതിവ് സന്ദര്‍ശനത്തിനിടയില്‍ ആദ്യം സൗഹൃദമായിരുന്നു ആഞ്ചല്‍ മാമിദ്വാര്‍ എന്ന 21 കാരിയും ടേറ്റും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. അത് പതുക്കെ വളര്‍ന്ന് പ്രണയമായി. ജാതിയുടെ മതിലുകള്‍ക്കപ്പുറവും അവരുടെ പ്രണയം പടര്‍ന്ന് പന്തലിച്ചു. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തോളം അവര്‍ പ്രണയിച്ചു. ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം സ്വപ്‌നം കണ്ടു.

എന്നാല്‍ ഇരുവരുടെയും പ്രണയം വീട്ടില്‍ അറിഞ്ഞതോടെ വലിയ പ്രശ്‌നമായി. ജാതിയുടെ പേരില്‍ തന്നെയാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചത്. പലതരത്തിലുള്ള ഭീഷണികള്‍ നേരിട്ടു. എന്നിട്ടും അവരുടെ പ്രണയത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടിയില്ല. ഓരോ ദിവസവും കഴിയുന്തോറും കൂടുതല്‍ ദൃഢമാകുകയായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ സാക്ഷം ടേറ്റ് ആഞ്ചലിനെ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പോകുകയാണെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ അറിഞ്ഞു. ഇതോടെ വീട്ടുകാരുടെ മനസമാധാനം പോയി.

മൃതദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്‌ത് യുവതി (ETV Bharat)

വ്യാഴാഴ്‌ച (നവംബര്‍ 27) വൈകുന്നേരം പഴയ ഗഞ്ചില്‍ സാക്ഷാം ടേറ്റും സുഹൃത്തുക്കളും നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനടത്തേക്ക് ആഞ്ചലിന്‍റെ പിതാവ് ഗജാനന്‍ മാമിദ്വാറും(45) സഹോദരന്‍ ഹിമേഷും സാഹിലും(25) അവിടെ എത്തി. ടേറ്റുമായി വഴക്കിട്ടു. അവനെ മര്‍ദിച്ച് അവശനാക്കി. ഹിമേഷ് സാക്ഷാമിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു. സാക്ഷാം സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചു തന്നെ മരണമടഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം സാക്ഷാമിന്‍റെ വീട്ടില്‍ അന്ത്യ കര്‍മങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെ ആഞ്ചല്‍ അവിടേയ്ക്ക് ഓടി എത്തി. താന്‍ ജീവനോളം സ്നേഹിച്ചവന്‍ അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോള്‍ ആഞ്ചല്‍ നെഞ്ചുപൊട്ടി കരഞ്ഞു.

പിന്നീട് അവള്‍ ആ മൃതദേഹത്തില്‍ മാല ചാര്‍ത്തി. ശേഷം അവളുടെ നെറ്റിയില്‍ സിന്ദൂരം തൊട്ടു. ഇനിയുള്ള കാലം അവന്‍റെ ഭാര്യയായി തുടരാനും അവന്‍റെ വീട്ടില്‍ താമസിക്കുമെന്നും അവള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊലപാതകത്തില്‍ തന്‍റെ വീട്ടുകാരെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്നും അവള്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിന്‍റെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുകയും ചെയ്‌തു.

"കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ സാക്ഷാമുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു, പക്ഷേ ജാതിയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അച്ഛൻ എതിർത്തു. എന്‍റെ കുടുംബം പലപ്പോഴും സാക്ഷാമിനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, ഇപ്പോൾ എന്‍റെ അച്ഛനും സഹോദരന്മാരായ ഹിമേഷും സാഹിലും അത് ചെയ്‌തു. എനിക്ക് നീതി വേണം. പ്രതിയെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," ആഞ്ചൽ പറഞ്ഞു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് പേര്‍ക്കെതിരെ കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്തു. അറസ്റ്റിലായവരെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

Also Read:സംഖ്യകള്‍ എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റി; വിദ്യാർഥിയുടെ മുഖത്തടിച്ച പ്രധാന അധ്യാപകന് സസ്‌പെൻഷൻ

TAGGED:

BOYFRIEND
MURDER CASE
MARRIES CORPSE
INTER CASTE MARRIAGE
WOMAN MARRIES CORPSE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.