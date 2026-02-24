ഡൽഹി-ഗാസിയാബാദ്-മീററ്റ് നമോ ഭാരത്; ആദ്യദിനം 100000 കടന്ന് യാത്രകാരുടെ എണ്ണം
Published : February 24, 2026 at 10:16 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി-ഗാസിയാബാദ്-മീററ്റ് നമോ ഭാരത് സര്വീസ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ദിനം തന്നെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവ്. 2026 ഫെബ്രുവരി 23ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് അവസാന ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും മൊത്തം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 100,000 കടന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.
നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (എൻസിആർടിസി) പ്രകാരം, യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടനാഴിയിലെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ 8,000-ത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്കിങ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ സരായ് കാലേ ഖാൻ നമോ ഭാരത് സ്റ്റേഷനിൽ 266 കാറുകൾക്കും 837 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും പാർക്കിങ് സ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
370 കാറുകളും 632 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഗാസിയാബാദ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫോർ വീലർ പാർക്കിങ് സൗകര്യവും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാഹിബാബാദ് സ്റ്റേഷനിൽ 76 കാറുകൾക്കും 223 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും ഗുൽധാർ സ്റ്റേഷനിൽ 191 കാറുകൾക്കും 848 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും പാർക്കിങ് സൗകര്യം ഒരുക്കി.
ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, മെട്രോ എന്നിവയുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കാരണം മൾട്ടി-മോഡൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായി ഈ സ്റ്റേഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നു. ആനന്ദ് വിഹാർ സ്റ്റേഷനിലും പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മീററ്റിലെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വലിയ പാർക്കിങ് ശേഷി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മീററ്റ് സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ 289 കാറുകളും 854 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. മോഡിപുരം സ്റ്റേഷനിൽ 135ലധികം കാറുകൾക്കും 1,200 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും പാർക്കിങ് സ്ഥലമുണ്ട്. അതേസമയം ശതാബ്ദി നഗർ സ്റ്റേഷനിൽ ഏകദേശം 120 കാറുകളും 350 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. വ്യാപകമായ പാർക്കിങ് സൗകര്യം ഡൽഹിക്കും മീററ്റിനും ഇടയിൽ വേഗതയേറിയതും സൗകര്യപ്രദവുമായ പൊതുഗതാഗതം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യാർഥം പാർക്കിങ് ഫീസ് താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സൈക്കിളുകൾ, ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ, കാറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിശ്ചിത നിരക്കുകൾ ഉണ്ട്, അതേസമയം ഡൽഹി സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇതിനായി ഒരു സ്ലാബ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നമോ ഭാരത് കണക്റ്റ് ആപ്പ് യാത്രക്കാർക്ക് തത്സമയ പാർക്കിങ് സൗകര്യം, തത്സമയ ട്രെയിൻ ട്രാക്കിങ്, സ്റ്റേഷൻ നാവിഗേഷൻ, അവസാന മൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി ഇ-റിക്ഷകൾ, ഓട്ടോകൾ, ഫീഡർ ബസുകൾ, സൈക്കിൾ, ഇരുചക്ര വാഹന സേവനങ്ങൾ എന്നിവയും ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കും.
