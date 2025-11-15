ഡൽഹി സ്ഫോടനം: അറസ്റ്റിലായ ഡോക്ടര്മാരുടെ രജിസ്ട്രേഷന് റദ്ദാക്കി, ഇനി ചികിത്സിക്കാനാകില്ല
ഡൽഹി സ്ഫോടന കേസില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ഡോക്ടര്മാരുടെ രജിസ്ട്രേഷന് റദ്ദാക്കി. കേസില് എട്ട് പേരാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത്.
Published : November 15, 2025 at 11:39 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് ഡോക്ടര്മാരുടെ രജിസ്ട്രേഷന് റദ്ദാക്കി ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ. കേസില് അറസ്റ്റിലായ ഡോ മുസാഫർ അഹമ്മദ്, ഡോ അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ, ഡോ മുസമിൽ ഷക്കീൽ, ഡോ ഷഹീൻ സയീദ് എന്നിവരുടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ റജിസ്റ്റർ (ഐഎംആർ), നാഷണൽ മെഡിക്കൽ റജിസ്റ്റർ (എൻഎംആർ) എന്നിവയാണ് റദ്ദാക്കിയത്. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
പുതിയൊരു ഉത്തരവ് ലഭിക്കും ഇന്ത്യയില് ഒരിടത്തും ഇവര്ക്ക് ചികിത്സ നടത്താന് സാധിക്കില്ല. നവംബർ 10നുണ്ടായ ഡൽഹി സ്ഫോടനം, ഫരീദാബാദിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ എട്ട് പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മറ്റ് നിരവധി പേരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ശേഖരിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേശീയ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്ററില് നിന്നും പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തത്. ജമ്മു കശ്മീർ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോ. മുസാഫർ അഹമ്മദ്, ഡോ.അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ, ഡോ.മുസമിൽ ഷക്കീൽ എന്നിവർ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.
In view of the FIR registered under relevant Sections of the UAPA, the National Medical Commission has removed the names of:— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) November 15, 2025
• Dr. Muzaffar Ahmad (Reg. No. 14680/2017)
• Dr. Adeel Ahmad Rather (Reg. No. 15892/2019)
• Dr. Muzamil Shakeel (Reg. No. 15130/2018)
• Dr. Shaheen… pic.twitter.com/SdPF8p1wkR
2002ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ (പ്രൊഫഷണൽ പെരുമാറ്റം, മര്യാദകൾ, എത്തിക്സ്) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് വേണ്ട ധാർമ്മിക ഔചിത്യം, സമഗ്രത, പൊതുജന വിശ്വാസം എന്നിവയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അവരുടെ ആരോപണവിധേയമായ പെരുമാറ്റം എന്ന് കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തുടർന്ന് കമ്മിഷൻ അവരുടെ പേരുകൾ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഉടനടി നീക്കം ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡോ മുസമിലിൻ്റെ വാടക വീട്ടിൽ നിന്നാണ് 360 കിലോഗ്രാം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് കണ്ടെടുത്തത്. പിന്നാലെ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഡോ മുസാഫറിനായി പൊലീസ് തെരച്ചിൽ നടത്തിവരികയാണ്.
മുസാഫറിൻ്റെ സഹോദരൻ ഡോ.അദീൽ റാത്തർ നവംബർ ഏഴിന് സഹാറൻപൂരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റിലായി. അനന്ത്നാഗ് ആശുപത്രിയിലെ ഇയാളുടെ ലോക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു എകെ-56 റൈഫിളും മറ്റ് വെടിക്കോപ്പുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ലഖ്നൗവിൽ നിന്നുള്ള വനിതാ ഡോക്ടറായ ഡോ.ഷഹീൻ സയീദിന് ഡൽഹി സ്ഫോടനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും അന്വേഷണ സംഘം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
Also Read: സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുടെ പരിശോധനക്കിടെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് പൊട്ടിത്തെറി; 9 മരണം, നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്